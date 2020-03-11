Госдума окончательно приняла закон о поправках в Конституцию

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Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В соответствии с ним вносятся поправки в Конституцию России.

За принятие закона, согласно данным прямой трансляции на сайте Госдумы, проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, пишет РБК. 43 депутата воздержались, несмотря на то, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе голосования просил тех, кто воздерживается, учесть, что речь в законе, идет о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, обязательной индексации социальных выплат, защите института брака, культуры, русского языка, государствообразующего народа.

«Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы. Есть возможность поправиться еще некоторым», – сказал Володин.