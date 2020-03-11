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сегодня, 17:36 18

Госдума окончательно приняла закон о поправках в Конституцию

Госдума окончательно приняла закон о поправках в Конституцию
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В соответствии с ним вносятся поправки в Конституцию России.

За принятие закона, согласно данным прямой трансляции на сайте Госдумы, проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, пишет РБК. 43 депутата воздержались, несмотря на то, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе голосования просил тех, кто воздерживается, учесть, что речь в законе, идет о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, обязательной индексации социальных выплат, защите института брака, культуры, русского языка, государствообразующего народа.

«Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы. Есть возможность поправиться еще некоторым», – сказал Володин.

Просмотров всего: 352

#политика

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Ну и дятлы простого карандаша))) где можно глянуть окончательно то, что конституцией зовется...

  • full

    full
    1 час назад

    А полномочия пересматривать Конституцию у этих этих имеются?

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Да я вас умаляю... Вы никому не интересны в пересмотре следущей редакции... Вы просто вопрос... Это как собачье на твокм пути... Где почитать все поправки?

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    1 час назад

    Наконец-то, можно спокойно, без зазрения совести воспринимать государство, как врага.

    Мне тут человек написал личное оценочное суждение: 70% каловой массы проголосуют за поправки. Я с ним согласен. Холопы, вечные холопы (личное оценочное суждение).

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    НИ ОДНОГО ГОЛОСА ПАРЛАМЕНТСКИМ ПАРТИЯМ!

  • full

    full
    1 час назад

    Аликанте

    НИ ОДНОГО ГОЛОСА ПАРЛАМЕНТСКИМ ПАРТИЯМ!



    А что, голосование будет по парламентским партиям? Или у тебя истерика?

  • mag_28

    mag_28
    1 час назад

    Со стороны ВВП наглость конечно..

    Но у РФ ещё столько врагов, империалисты точат ножи булатные чтоб нашу державу попилить.

    План Даллеса в действии.

    Так что рано ЕМУ отдыхать. Покой нам только снится.

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Пардон, а это что за диарея вперёд хозяина вырвалась)))

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Хромую курицу видали?

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    1 час назад

    full

    Аликанте

    НИ ОДНОГО ГОЛОСА ПАРЛАМЕНТСКИМ ПАРТИЯМ!



    А что, голосование будет по парламентским партиям? Или у тебя истерика?



    Да он не знает куда податься

    Видимо,его прежние работодатели отказались платить такому боту

    А еще недавно он орал-лдпрвперде

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    буду голосовать за Коммунистов России-а вы никчёмное болото

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    54 минуты назад

    Смех смехом, а хотелось бы услышать мнение С. Труша или/и его апологетов касаемо позиции ЛДПР.

    2 года, не менее С. Труш распинался здесь, ролики выкладывал. И вот, тут, при таком обстоятельстве (позиции ЛДПР по поправкам) молчит. Что он, что соратники.

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    53 минуты назад

    Аликанте

    буду голосовать за Коммунистов России-а вы никчёмное болото



    Ахахаха. Это же Сурайкин - дичь дикая. Провокатор и Поп Гапон. Все ясно.

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    53 минуты назад

    Аликанте

    буду голосовать за Коммунистов России-а вы никчёмное болото



    Вот.А как же Сергей Труш,как же лдпр?

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    50 минут назад

    И это прекрасно

    Смех смехом, а хотелось бы услышать мнение С. Труша или/и его апологетов касаемо позиции ЛДПР.

    2 года, не менее С. Труш распинался здесь, ролики выкладывал. И вот, тут, при таком обстоятельстве (позиции ЛДПР по поправкам) молчит. Что он, что соратники.



    Труш в бане,братеев-аликанте сказал "нуеговбаню",остальным не выдали методички

    ваня фефелов притих,хотя,ваня ли это.Сказать то и нечего.Может,модератор амнистию обьявит?Хотелось бы увидеть и прочитать мнение местной ячейки.

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    48 минут назад

    В партийном борделе ЛДПР началось передвижение коек и замена производителей презервативов. Региональные отделения ЛДПР ждут свистка из Москвы.

    И начнут обнуляться.

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    44 минуты назад

    И это прекрасно

    В партийном борделе ЛДПР началось передвижение коек и замена производителей презервативов. Региональные отделения ЛДПР ждут свистка из Москвы.

    И начнут обнуляться.



    Значит ли это,что кое кто может переметнуться в другую партию?Судя по поведению трушебота-вполне вероятно.

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    36 минут назад

    А кому он нужен? Ну, вот так, без неприязни к нему. Он что-то знает научно- методологически? Он что-то умеет, что применимо к подобной работе? Он имеет практический опыт управления чем-либо?

    Он имеет многолетний обоснованный опыт консультирования организаций по (хотя бы) неширокому, но важному кругу вопросов? Он мастер, в плане письменного контента и его донесения до аудитории? Он мастер слова и оратор хороший?

    Ответы каждый даст себе сам. Мне всегда все было понятно, но я веселился от его пассажей и опыта овладения- чтения Википедии.

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