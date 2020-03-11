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сегодня, 17:33 4

В Благовещенске продают старинное здание на улице Красноармейской

В Благовещенске продают старинное здание на улице Красноармейской

В Благовещенске объявлен конкурс по продаже объекта культурного наследия. Речь идет о двухэтажном здании № 154 с цокольным этажом и чердаком, расположенном по улице Красноармейской. Заявки для участия в аукционе принимают до 30 марта. Итоги подведут 3 апреля.

Это здание построено в 1905 году по проекту неизвестного архитектора. Фасады выполнены в эклектичном кирпичном стиле, украшены архитектурными элементами: спаренными полуколоннами с постаментами и причудливыми капителями в виде свитков, ступенчатым венчающим карнизом и рельефно выступающим цоколем.

Площадь здания составляет 215,9 квадратных метра, площадь земельного участка – 1 173 квадратных метра.

По информации мэрии, владельцы объектов культурного наследия имеют право реставрировать, ремонтировать строения, приспосабливать их для современного использования, благоустраивать прилегающую территорию. Запрещено сносить здания, имеющие архитектурную ценность, изменять объемно-пространственные характеристики, проводить земляные работы.

Кроме того, в отношении объектов культурного наследия предусмотрены 100-процентные льготы по имущественному и земельному налогу.

Уточнить информацию по этому аукциону можно по телефонам городского комитета по управлению имуществом: 8 (4162) 22-37-17; 22-37-20.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Пальмочка

    Пальмочка
    3 часа назад

    А на фотке точно то здание о котором речь идет в описании? Это вроде соседний дом, Красноармейская, 154а

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    Черемисину сообщите,- любитель....

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Вот он и купит

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    32 минуты назад

    А почему памятники культурного наследия продают? Почему памятники эти в таком ужасном состоянии??? Мэрия, что вообще не занималась этими памятниками?

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