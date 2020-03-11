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Лариса Гузеева отменила выбор жениха в шоу «Давай поженимся!», обнаружив его бывшую

Лариса Гузеева отменила выбор жениха в шоу «Давай поженимся!», обнаружив его бывшую
Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/?hl=ru

В эфире программы на «Первом канале» «Давай поженимся!» жених по имени Иван выбрал одну из трех невест, однако ведущая Лариса Гузеева отменила итоги шоу. В подруге мужчины она узнала его бывшую возлюбленную.

Жених пришел на передачу с подругой Ольгой, которая пришла поддержать мужчину. Гузеева же выяснила, что это его бывшая возлюбленная и настоятельно порекомендовала им вернуть отношения. Запись эфира опубликована на YouTube-канале программы.

В конце передачи Иван вышел в студию с одной из невест, однако Гузеева безапелляционно заявила, что они не пара. «Вы вышли с той, которую одобрила Ольга. Ольга со слезами на глазах здесь сидела», – отметила ведущая.

Гузеева спросила подругу героя, являются ли они с Иваном парой. «Вы боретесь за Ивана? Вы хотите его вернуть?» – уточнила ведущая, а затем порекомендовала действовать. В гримерке после съемок женщина призналась, что, возможно, она еще на что-то надеется, сообщает «Лента.ру».

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#шоу-бизнес

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