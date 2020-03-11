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сегодня, 17:06 0

В Благовещенске осудили женщину, напавшую на полицейского

В Благовещенске осудили женщину, напавшую на полицейского
Фото: pixabay.com

Благовещенка предстала перед судом за нападение на полицейского. Сотрудник патрульно-постовой службы получил ушиб мягких тканей без вреда для здоровья. Женщина предстала перед судом за свои противоправные действия и получила 2 года лишения свободы условно.

В октябре 2019 года в отделение полиции № 2 МО МВД поступил сигнал о том, что жители одной из комнат квартиры по улице 50-летия Октября распивают спиртные напитки и нарушают спокойствие граждан. Для проверки по адресу направился сержант полиции с двумя сотрудниками.

Мужчина и женщина, на которых пожаловались соседи, находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина проигнорировал требования сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок, поэтому сержанту полиции пришлось удерживать дебошира. Это не понравилось его подруге. Женщина схватила полицейского за форменную куртку и несколько раз ударила кулаком по лицу.

По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. Благовещенку обвинили в причинении физической боли, а также ушиба мягких тканей сотруднику полиции, находящемуся при исполнении.

В ходе следствия женщина полностью признала вину и раскаялась. По ее ходатайству дело рассмотрели в особом порядке, и постановление приговора произвели без проведения судебного разбирательства по уголовному делу.

Суд признал благовещенку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, но учел такие смягчающими обстоятельства, как полное признание вины и наличие на иждивении детей, а также состояние здоровья.

Женщине было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, сообщает пресс-служба городского суда.

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#происшествия #суды

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