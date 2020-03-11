В Амурской области снимут реалити-шоу про дальневосточного аиста

В этом году в Приамурье снимут реалити-шоу «Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон». 11 марта в Березовском заказнике при поддержке WWF России специалисты «АмурСоЭС» и Дирекции по ООПТ Амурской области приступили к установке онлайн-камер на гнезда дальневосточного аиста.

С помощью камер будет вестись онлайн-наблюдение за жизнью нескольких пар аистов, появлением и развитием их потомства. Сейчас специалисты Амурской областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» и Дирекции по ООПТ Амурской области готовятся к возвращению птиц с «зимних квартир» на реке Янцзы в Китае в места гнездования в бассейн Амура.

«Дальневосточный аист – не только одна из самых редких, но и скрытных птиц бассейна Амура. В отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека и устраивает гнезда в глухих местах вдали от людей – на окраинах рощ, среди болот или на отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками. Поэтому не то что длительно наблюдать, но даже сфотографировать эту редкую птицу на гнезде долгие годы считалось большой удачей. Новые технологии дали нам уникальную возможность –вести наблюдение в режиме онлайн за гнездом с помощью видеокамер. Это стало настоящим прорывом в орнитологии и в изучении экологии дальневосточного аиста. А благодаря GPS-передатчикам, которыми были помечены в прошлом году на российской части бассейна Амура 80 дальневосточных аистов, в том числе и птенцы из гнезд с онлайн-камерами, мы теперь точно знаем, куда полетели на зимовку наши питомцы и где они будут находиться в этом году, – комментирует кандидат биологических наук, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям Анна Сердюк. – В этом сезоне онлайн-наблюдение будет вестись за жизнью 6 аистиных семейств – мы расширили его и по количеству, и по географии расположения гнезд. Сейчас устанавливаем старые камеры на прежние места и новые 2 камеры планируем поставить в Амурском заказнике».

Онлайн-наблюдение в реальном времени за жизнью аистных семейств на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр» позволило любому человеку, из любого уголка планеты, подключиться к трансляции и день за днем фиксировать изменения, происходящие в гнезде.

Впервые опыт установки онлайн-камер в Амурской области был опробован в 2018 году на гнезде № 1 возле села Тамбовка на выведенной из эксплуатации опоре ЛЭП ДРСК. Однако птенцов у этой пары не оказалось. В прошлом году онлайн-камеры были установлены уже на 4 гнездах. Под наблюдение попали 2 гнезда, расположенных на опорах недействующей линии электропередачи возле Тамбовки, и 2 гнезда в Березовском заказнике: на дереве и на искусственной треноге.

Впервые удалось увидеть рождение пернатого потомства «в прямом эфире» и настоящий бэби-бум: все 4 пары дальневосточных аистов стали родителями. Были среди них и рекордсмены с пятью птенчиками – в гнезде № 2 возле Тамбовки. Именно эти аисты на ЛЭП пережили в конце апреля страшный низовой пал и выстояли, не бросили гнезда и защитили свои потомство, накрывая кладку своим телом.

Как отмечают экологи из «АмурСоЭС», эта пара аистов уже 10 лет возвращается весной в свое гнездо и всегда успешно выводила птенцов. Для зрителей интернета это гнездо ещё наверняка запомнилось стаей бакланов, которая постоянно кружила рядом.

«7 марта мы уже отработали на 2-х гнездах на опорах недействующей ЛЭП около Тамбовки, а сегодня в Березовском заказнике установим камеры на гнездо на треноге. И одну камеру поставим также на дереве, где в прошлом году было гнездо с 4 птенчиками, которых мы пометили передатчиками. С этим гнездом случилась отдельная история — оно упало в августе, уже после того как птицы встали на крыло. Дело в том, аисты достаивают свои «квартирки» каждый год, и вес такого сооружения доходит до 200 и более килограммов, не каждое дерево выдерживает. Мы сегодня попробуем соорудить перекладины на этом дереве, чтобы аисты опять загнездились на прежнем месте. А на следующей неделе вместе с охотоведами областной Дирекции ООПТ планируем выезд в Амурский заказник: здесь мы установим онлайн-камеры на 2-х гнездах», – комментирует кандидат биологических наук, координатор программы «АмурСоЭС» по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин.