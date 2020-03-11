Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:20 0

Благовещенск отметит «Крымскую весну» под «Брызги шампанского»

Благовещенск отметит «Крымскую весну» под «Брызги шампанского»

Амурский областной дом народного творчества вновь готовит ежегодный фестиваль «Крымская весна», посвященный очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией. 15 марта в 12 часов программа начнется в АОДНТ.

В 14 часов в сквере АОДНТ пройдет флешмоб Благовещенской городской общественной организации «Ассоциация пожилых людей».

В 15 часов в зале АОДНТ начнется концерт духового оркестра Амурского колледжа искусств и культуры под руководством Евгения Носача, прозвучат известные песни, танго и вальсы: «Брызги шампанского», «Утомлённое солнце», «Рио-Рита», «В городском саду», «На сопках Маньчжурии», «В землянке», «Синий платочек», «Катюша», «День Победы» и многие другие. В программу концерта включено 15 произведений.

Клуб исторической реконструкции «Ясень» и центр изучения истории для детей и молодёжи «Летопись» расскажут о средневековой культуре: будут работать интерактивные зоны – «средневековый» тир, площадка для боёв с мягким оружием от клуба «Ясень», официального регионального отделения федерации современного мечевого боя России. Центр «Летопись» проведет в фойе серию настольных средневековых игр для всех желающих.

Будут работать выставки «Приамурье многонациональное» и VII областная выставка-ярмарка рукоделия «Марьин ларец». Для любителей декоративно-прикладного искусства будут проведены мастер-классы по изготовления цветов в технике бисероплетения, лепки и другим техникам.

Просмотров всего: 129

#культура #праздники

распечатать


Общество

В Тынде прошел фестиваль современных бытовых услуг «Все о красоте и моде»
Общество 7

В день присоединения Крыма к России в Благовещенске пройдет энкаунтер и соревнования скейтеров
Культура

Варган под рок-хиты: в музее пройдет День оленевода и охотника
Культура 1

Кошки Куклачева показали «кошачий балет»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь