Благовещенск отметит «Крымскую весну» под «Брызги шампанского»

Амурский областной дом народного творчества вновь готовит ежегодный фестиваль «Крымская весна», посвященный очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией. 15 марта в 12 часов программа начнется в АОДНТ.

В 14 часов в сквере АОДНТ пройдет флешмоб Благовещенской городской общественной организации «Ассоциация пожилых людей».

В 15 часов в зале АОДНТ начнется концерт духового оркестра Амурского колледжа искусств и культуры под руководством Евгения Носача, прозвучат известные песни, танго и вальсы: «Брызги шампанского», «Утомлённое солнце», «Рио-Рита», «В городском саду», «На сопках Маньчжурии», «В землянке», «Синий платочек», «Катюша», «День Победы» и многие другие. В программу концерта включено 15 произведений.

Клуб исторической реконструкции «Ясень» и центр изучения истории для детей и молодёжи «Летопись» расскажут о средневековой культуре: будут работать интерактивные зоны – «средневековый» тир, площадка для боёв с мягким оружием от клуба «Ясень», официального регионального отделения федерации современного мечевого боя России. Центр «Летопись» проведет в фойе серию настольных средневековых игр для всех желающих.

Будут работать выставки «Приамурье многонациональное» и VII областная выставка-ярмарка рукоделия «Марьин ларец». Для любителей декоративно-прикладного искусства будут проведены мастер-классы по изготовления цветов в технике бисероплетения, лепки и другим техникам.