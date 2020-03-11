В Благовещенске сняли на видео злостного нарушителя ПДД
В соцсетях 11 марта появилось видео, снятое в Благовещенске. Оно запечатлело злостного нарушителя ПДД. Водитель легковушки подряд нарушил несколько пунктов Правил дорожного движения.
«Обгон через двойную сплошную, создание аварийной ситуации, проезд на красный свет, плюс чуть не сбил пешеходов», – перечисляет грехи неизвестного водителя инстаграм-паблик dpskontrol_28rus. Он уточняет, что инцидент произошел на перекрестке улиц Амурской – Шевченко.
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