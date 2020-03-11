ФАС признала рекламу «Арбидола» о коронавирусе нарушением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала нарушением рекламу «Арбидола», в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса нового типа.

«(…) комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Арбидол", распространявшуюся в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, нарушающей требования закона о рекламе», – сказано в сообщении ведомства.

Как пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров, на момент публикации рекламы ее посыл о действии «Арбидола» против нового типа коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению лекарства. По данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, в инструкции к «Арбидолу» нет информации о его применении против инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19. Центр также не получал задач по расширению показаний к применению «Арбидола».

Как пишет РИА Новости, ФАС выдала производителю рекламируемого препарата компании «Отисифарм» предписание о прекращении нарушения. Материалы разбирательства передали для возбуждения административного дела. Виновнику грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.