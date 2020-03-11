Амурские молодые семьи получили более 800 миллионов по программе «Дальневосточная ипотека»

Участникам программы «Дальневосточная ипотека» в Приамурье выдали 813,5 миллиона рублей. Амурское ипотечное агентство собирает информацию о том, кто еще из жителей области желает приобрести жилье под льготные 2 %. Потребность в кредитовании в Амурской области проанализируют и будут использовать для работы с застройщиками.

Министерство строительства и министерство экономического развития разработали опросный лист. Анкету распространяют по всем бюджетным учреждениям, федеральным структурам, предприятиям и другим организациям, чтобы работники, подходящие под критерии программы, заполнили документ.

Если молодая семья желает заполнить опросник, но его нет у работодателя, необходимо обратиться в администрацию города или поселка. Также в ближайшее время опросный лист можно будет заполнить онлайн.

«Когда мы выявим, в каком городе и сколько молодых семей хотят приобрести жилье по льготной ипотечной ставке, мы увидим реальный спрос, а зная его, мы будем формировать предложение. Это также поможет стимулировать строительный рынок в отдельных городах. В зависимости от спроса, это может быть и возведение многоквартирных домов, и строительство частных», – пояснил министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин.

Первый этап опроса жителей продлится до 17 марта, после власти намерены провести более углубленное анкетирование жителей, чтобы выявить не только потребность, но и проблемные вопросы, сообщает правительство Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, за первый месяц 2020 года в Амурской области выдано 37 кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». В кредитные учреждения региона за это время поступило более 700 заявок. Из них 492 получили предварительное одобрение в 5 банках региона, имеющих возможность выдавать льготные кредиты. В феврале к таким кредитным организациям присоединилось еще 7 банков.

По состоянию на 5 марта 2020 года с заявлением на получение двухпроцентного кредита обратились 1 123 молодых семьи и два получателя дальневосточного гектара. 770 заявок было одобрено. Всего выдано 245 займов под 2 % на общую сумму 813,5 миллиона рублей.

Дальневосточную ипотеку под 2 процента могут получить молодые семьи (возраст супругов до 35 лет включительно) и неполные семьи с детьми. Также на нее имеют право участники программы «Дальневосточный гектар», которые взяли землю для ИЖС. Ипотеку можно взять для приобретения жилья в новостройках в городах Дальнего Востока или на вторичном рынке – в сельской местности.

Кредиты будут выдавать в течение 5 лет, притом, что рассчитаться за них можно будет в течение 20 лет. Важным условием сохранения ставки 2 % по кредиту является требование к молодым семьям прописаться в квартире или доме, который они приобретают в течение 9 месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет не менее 5 лет с даты выдачи кредита.