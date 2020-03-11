Больше 200 миллионов направят на выплаты классным руководителям Приамурья

С 1 сентября амурские учителя, которые ведут классное руководство, начнут получать доплаты из федерального бюджета. Такое нововведение начнет действовать во всех регионах по решению президента Владимира Путина. О нем он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию.

Так, уже известно, что на дополнительные выплаты классным руководителям школ Приамурья направят почти 225 миллионов рублей. Планируется, что доплаты получат 5 400 педагогических работников, сообщает амурское министерство образования и науки.

Как заметила заместитель председателя правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, такого решения педагоги ждали давно.

«Роль классного руководителя, как единомышленника и помощника родителя в части воспитания в детях чувства патриотизма, любви к учебе и труду, привития им нравственных ценностей, трудно переоценить, – подчеркнула зампред. – Безусловно, именно от родителей зависит то, каким человеком вырастет ребенок, но каким гражданином он будет, – здесь большое значение имеет педагог. Это огромная ответственность, которая требует особой поддержки наставников».