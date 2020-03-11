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Работы по строительству канатной дороги Хэйхэ – Благовещенск возобновятся в мае

Работы по строительству канатной дороги Хэйхэ – Благовещенск возобновятся в мае

Работы по строительству канатной дороги Хэйхэ – Благовещенск возобновятся в мае. Китайская и российская стороны приступят к строительству двух конечных точек, где будут расположены здания таможенного досмотра и паспортного контроля, сообщает телевидение Хэйхэ.

На днях китайская и российская стороны, совместно с французскими проектировщиками провели видеоконференцию, в ходе которой определили график предстоящих работ.

«Мы надеемся, что сможем завершить фазу подготовительных работ в конце марта-начале апреля. И в начале апреля мы сможем передать документы в правительство на рассмотрение», – заявил по видеосвязи заместитель генерального директора ООО «Агентство проектных инициатив» Дмитрий Хан.

В ходе двухчасовой видеоконференции стороны определили проектные чертежи двух комплексов на конечных точках канатной дороги, где будут располагаться пункты пропуска и зона таможенного досмотра, сообщает Biang со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

С февраля до начала марта этого года в режиме видеоконференций стороны вносили правки в проект 16 раз. «Все это время мы работали, не отдыхали, работали дистанционно, в режиме видеоконференций. Должна сказать, что проект реализуется в соответствии с графиком, никаких задержек нет», – заявила гендиректор китайской компании-инвестора «Циньлунган».

Проектируемая длина канатной дороги составит 972 метра. В общей сложности две конечные ее точки будут удалены друг от друга на 1 100 метров. В каждую кабину канатной дороги сможет войти до 110 пассажиров. Ожидается, что пассажиропоток на ней составит 1 800 человек в час. В год она сможет перевозить до 6 миллионов человек.

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#Китай #строительство

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Комментарии
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  • mm_Денис Шадрин

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