Амурские бойцы смешанного стиля завоевали 10 медалей в Хабаровске

Фото: instagram.com/amurminsport

7 и 8 марта в Хабаровске прошли первенство и чемпионат ДФО по смешанному боевому единоборству и любительскому панкратиону. Приамурье на соревнованиях представили 16 человек – это спортсмены из клубов «Ахмат», Reznik dojo, «Багратион» из Свободного и «Родина» из Белогорска. Амурчане завоевали 10 медалей.

В соревнованиях по смешанному боевому единоборству представителям Приамурья удалось завоевать три золотые и одну серебряную награды. Чемпионами стали Тимур Магомедов, Касин Абдулвагабов и Владимир Меджидов. Последний также получил приз за лучшую технику. Вторым в своей весовой категории стал Расул Тахаев. Победители и призеры представят область на чемпионате России, который пройдет в конце апреля во Владивостоке.

В любительском панкратионе участвовали восемь амурчан, и шестеро из них оказались на пьедестале почета. Золотыми медалями были награждены Ашот Айвазян, Максим Цаплин и Кирилл Соловьев. Бронзу завоевали Кирилл Иванец, Александр Штыкин и Коренев Михаил. Чемпионы также в конце апреля отправятся на Россию. Соревнования пройдут в двух городах: в Воронеже и Самаре, сообщает в Инстаграме министерство по физической культуре и спорту Амурской области.