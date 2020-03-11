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сегодня, 15:21 0

Пранкеры из России разыграли принца Гарри и обсудили с ним Трампа

Пранкеры из России разыграли принца Гарри и обсудили с ним Трампа
Фото: instagram.com/princeharryofengland/?hl=ru

Пранкеры Вован и Лексус дважды поговорили с принцем Гарри по телефону, представившись экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Оба раза мужчина не заметил обмана и откровенно отвечал на все вопросы «Греты», которая на деле оказалась российскими шутниками.

При знакомстве принц разрешил «Тунберг» называть себя просто Гарри и честно сказал, когда собеседник попытался убедить в том, что внимательно следит за королевской жизнью, что быть принцем или выходить замуж за принца «в принципе не так уж здорово». Он объяснил это тем, что ему приходится постоянно сражаться с желтой прессой, так как особенно после отказа от титула число недостоверной информации увеличилось.

«Я думаю, что чертовски много людей по всему миру могут уважать нас за то, что мы ставим нашу семью на первое место. Большую часть своей жизни я всегда был частью семьи и частью страны, которая боится бульварных СМИ, потому что у них так много власти и влияния, а не морали», – цитирует «Комсомольская правда» принца.

Он также назвал свою жену Меган сильной женщиной за то, что не побоялась отстаивать то, во что они оба верят.

Принц обсудил с лже-Гретой Трампа. Гарри мечтал открыть собственный фонд по защите природы и поддерживает то, чем занимается Тунберг. Он выразил сомнения в желании президента США встречаться с Гретой и обсуждать вопросы экологии, потому что у американца «руки в крови». Тут он видимо имеет ввиду вопросы экологии, которые президент США намеренно игнорирует даже на международных саммитах.

«Есть ли у вас возможность встретиться с президентом Трампом или вариант с Борисом Джонсоном, я думаю, что всегда поддержу. Гораздо важнее вести открытый диалог и беседовать с этими людьми, чем нет», – сказал Гарри.

Когда запись разговора попала в Сеть, журналисты обратились за комментариями к представителям принца Гарри. Его пресс-секретарь ответила, что для него «совершенно нормально хотеть пообщаться с Гретой и поделиться мыслями об изменении климата».

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#жизнь #шоу-бизнес #юмор

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