Амурский аналог «Орла и Решки» ищет тех, кто поддержит проект

Осенью 2019 года в Приамурье запустился новый проект «Провинциалки». Авторы и ведущие проекта, Алина Спасская и Нина Каденева, известны зрителям как бывшие дежурные по рубрике в программе «Благовещенск: инструкция по применению». Сейчас девушки показывают амурчанам, какие уникальные места есть в области, куда можно поехать и что посмотреть. О том, чем проект отличается от популярной программы «Орел и Решка» и куда еще съемочная группа планирует отправиться, Алина и Нина рассказали в программе «Простые вопросы».

«Мы посидели, подумали и решили, что это может быть амурские "Орел и Решка", потому что туризм – это двигатель прогресса, более того, сейчас в моде эко-туризм. Иностранцев у нас опять же много. Мы подумали, почему бы не рассказать о своем регионе?» – вспоминает Нина Каденева.

В прошлом году девушки выиграли президентский грант на сумму 350 тысяч рублей. Этого хватило, чтобы съездить и отснять шесть выпусков. Съемочная группа программы побывала в Возжаевке, Тынде, Талакане, Новобурейском и в селе Константиноградовка.

«В Возжаевку мы поехали, потому что там живет отец Олег. Он возвел пять храмов на территории одного села. И самое главное, что он сделал, на трассе Владивосток – Москва он с помощью меценатов возвел часовню и памятник, посвященный Великой Отечественной войне. В памятнике замурованы гильзы с землей со всех полей сражений, начиная от татаро-монгольского ига, заканчивая Афганистаном. В Возжаевке был снят наш первый выпуск», – говорит Нина.

«В Ивановском районе мы были в маленьком селе Константиноградовке. Село маленькое, но там очень душевно. Там есть Дом культуры, где проводят капустные посиделки. Там учат крошить капусту, печь пироги, блины. Нас так радушно встретили, что мы даже не ожидали! Это такой местный колорит, что ты едешь и думаешь – это же все тут рядом, недалеко. Можно ведь и иностранных туристов возить», – рассуждает Алина Спасская.

Сейчас деньги гранта почти освоены, а летом в области есть, что показать. Поэтому авторы ищут спонсоров, которые поддержали бы проект.

«Мы делаем интересный продукт, он не о плохом, он о добром, о положительном! В жизни и так много плохого. А люди нас смотрят, радуются. И кто-то посмотрит программу и поедет по нашим следам. Например, не все знают, что в Талакане, например, есть гостевая усадьба, где принимают всех туристов. Она выглядит как замок! Все это можно найти у нас в области, и необязательно куда-то далеко ехать», – говорит Алина.