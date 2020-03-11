Мэр Благовещенска проверила, как город готовится к пожароопасному периоду

Мэр Благовещенска Валентина Калита побывала в одном из отдаленных районов города – селе Садовом, где активно проводятся мероприятия по подготовке к весеннему пожароопасному периоду. Вместе с сотрудниками территориального отдела, управления по делам ГО ЧС города мэр оценила проделанную работу, дала поручения по текущим вопросам.

Как доложила Калите исполняющий обязанности начальника территориального отдела села Елена Герасимлюк, в зоне контроля не только Садовое, но и поселки Мясокомбинат, Моховая Падь и так называемые Сады винзавода.

Большая часть работы была проделана еще осенью: управлением ГО ЧС были обновлены минерализованные полосы вдоль жилого сектора, рабочими МКП «ГСТК» проведены работы по обновлению заградительных насыпей на несанкционированных выездах в лесные массивы Садового и Моховой Пади.

Кроме того, в летний и осенний период регулярно осуществлялся скос сорной растительности на свободных территориях, в общественных местах, на остановках автобусов, вдоль обочин дорог.

Из года в год набирает обороты общегородская акция «Чистый город», когда силами жителей, коллективов предприятий проводятся уборки дворовых и прилегающих территорий от сухой травы, порубочных остатков, случайного мусора.

Также сотрудниками отдела налажено взаимодействие с руководством различных организаций и баз отдыха, находящихся на подведомственной территории. Все необходимые меры предпринимаются в полном объеме.

В настоящее время проводится работа по контролю очистки ливневых канав, осуществляются подворовые обходы.

«Основная работа была проделана осенью. Обустроено порядка 140 километров минерализованных полос, это те участки, которые позволяют обезопасить населенные пункты от возможных палов», – цитирует Валентину Калиту пресс-служба администрации Благовещенска.

Валентина Сергеевна также подчеркнула, что жители сел, входящих в состав городского округа, сознательно подходят к подготовке к пожароопасному сезону, благодаря совместным усилиям опасный период проходит спокойно.

Фото: admblag.ru