Оксана Самойлова прервала молчание после скандала с Джиганом

Оксана Самойлова после двух дней молчания появилась в Инстаграме. Жена рэпера тяжело переживает семейный кризис и сообщила подписчикам, что справиться со всеми испытаниями ей помогают дети.

Последние несколько дней жизнь известного семейства внезапно оказалась у всех на виду. Примерный отец показал в Инстаграме обратную сторону красивой картинки. Он выходил в прямой эфир в алкогольном опьянении и под воздействием запрещенных веществ, ругался матом и вел себя крайне неадекватно.

Несколько дней супруга рэпера хранила молчание, чтобы уберечь четырех детей от лишнего внимания на фоне ситуации с мужем, отказывалась от любых комментариев и интервью.

Оксана все это время не комментировала семейную драму, но теперь решила все-таки высказаться о произошедшем.

Поклонники сразу же начали поддерживать звезду после публикации поста. «Оксана, держитесь. Дети – это самое главное»; «Как жаль, что у вас так вышло. Со стороны вы казались идеальной семьей»; «Оксана, не опускайте руки. Кризисы в отношениях бывают у всех», – написали комментарии фанаты.

Поддержку Оксане также оказали и звезды российского шоу-бизнеса. Вера Брежнева написала в комментариях: «Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас». Ольга Бузова также поддержала Самойлову: «Милая, все будет хорошо». Не прошла мимо и Александра Зверева: «Хорошо, Оксан. Это и правда наши соломинки в самые тёмные ночи. Всем женским теплом и лучами поддерживаю вас. С Богом!»

Оксана и Джиган всегда считались одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Влюбленные познакомились, когда они еще не были известными и богатыми. Именно рядом с Самойловой рэпер вырос до популярного исполнителя. Сама же брюнетка стала успешной бизнесвумен. Однако теперь дальнейшие взаимоотношения под большим вопросом, сообщает StarHit.