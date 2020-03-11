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сегодня, 14:07 12

СМИ: офицера амурской авиабазы Украинка осудили за коррупцию

СМИ: офицера амурской авиабазы Украинка осудили за коррупцию
Фото: ru.depositphotos.com

Федеральные СМИ обнародовали коррупционный скандал в Дальней авиации воздушно-космических сил России. Скандал произошел в 79-м тяжелом бомбардировочном авиационном ордена Красной Звезды полку, который дислоцируется на авиабазе Украинка в Амурской области и имеет на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Один из старших офицеров, как установило следствие, устроил поборы за сдачу членами экипажей стратегических бомбардировщиков зачетов по тактике. Вначале суд признал его виновным в 51 эпизоде коррупции, но затем сократил число пострадавших, поэтому вместо колонии офицеру присудили сравнительно небольшой штраф. За совершение противоправного поступка взяточника уволили из вооруженных сил, а затем прокуратура взыскала с него полученную от пилотов сумму как предмет незаконного обогащения в рамках противоправной сделки, пишет «Коммерсант».

Согласно материалам расследования, проведенного военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу, один из офицеров полка Владимир Спина должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации. Однако вместо проведения реального экзамена, как сказано в материалах уголовного дела, Спина начал вызывать к себе командиров эскадрилий по одному и объявил, что их подчиненные «без формальной проверки» их теоретических знаний получат зачеты, если заплатят по 500 рублей. Командиры трех из четырех эскадрилий довели эту информацию прямо перед строем до пилотов и начали собирать деньги.

Владимир Спина получил вознаграждение от 51 летчика, при этом один из командиров зафиксировал факт передачи 6 тысяч рублей на видеокамеру своего мобильного телефона, переписал ролик на диск и отнес его в военную контрразведку ФСБ. Там офицеру дали спецаппаратуру, очередную часть денег за зачеты, 3 тысячи рублей обработали спецсоставом и снова отправили заявителя к Спине.

После передачи этой суммы в кабинет Спины вошли контрразведчики, которые задержали офицера. Следователь предъявил ему обвинение в пяти десятках эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК «Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей». Свою вину в коррупции Спина не признал, сообщив, что деньги собирались на нужды части. Он объяснил, что зачеты проставлялись без их сдачи из-за нехватки времени, а от более подробных показаний воздержался, ссылаясь на статью 51 Конституции.

Белогорский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным, но 1-й суд Восточного военного округа, отменив приговор из-за выявленных в деле нарушений, направил материалы на новое рассмотрение. В результате пересмотра Владимир Спина получил 180 тысяч рублей штрафа. При этом в качестве смягчающих вину офицера обстоятельств были учтены его положительная характеристика, представленная командованием части; ведомственные медали и другие поощрения, которыми он был отмечен за годы службы, а также наличие трех малолетних детей, которых он имеет в двух браках.

Используя приговор, еще не вступивший в законную силу, командование дальней авиации уволило Спину из вооруженных сил. Отставник обжаловал это решение в гарнизонном военном суде, однако тот отклонил иск, указав, что, помимо приговора, причастность Владимира Спины к «дисциплинарному проступку коррупционной направленности» была доказана административным расследованием, проведенным в части.

Кроме того, на офицера в суд подала прокуратура Благовещенского военного гарнизона. В иске было указано, что военный надзорный орган рассчитывает взыскать с ответчика 24 тысячи рублей, которые он получил в качестве взяток от офицеров. Эта сумма, по мнению прокурора, является доходом, полученным ответчиком в результате заключения заведомо ничтожной сделки, в связи с чем подлежит взысканию в доход федерального бюджета. Владимир Спина в ходе разбирательства указал, что в таком случае перед законом должны отвечать все участники сделки: кроме него – взяткодатели. Но иск был удовлетворен только по нему.

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#военные #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    и это стратегическая авиация,- бред какой-то...пеший по конному на Колыму...

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    чекисты заложили коллегу

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Вот уж новость.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    2 часа назад

    За 24 рубля влетел,да жадность это диагноз

  • mm_Денис Шадрин

    mm_Денис Шадрин
    1 час назад

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  • mm_Денис Шадрин

    mm_Денис Шадрин
    1 час назад

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  • Agent Orange

    Agent Orange
    51 минута назад

    Стыдно, товарищи летчики! Вон в мвд полковники миллиардами ворочают, а вы... крохоборы какие то.

  • retrogr

    retrogr
    49 минут назад

    вфф,прикомандированный чекист схему провернул(узнал,вербанул или уже на крючке был взяткодатель,ну и звездочку срубил возможно),или вы верите что прослушку поснимали после ссср?)) вот точно знаю на плесецком нашпиговано ойей,в начале 2000х там знакомец писал кулуарные разговоры вкс

  • lev4ik

    lev4ik
    41 минута назад

    Ну-ну,полегче! Украинка-можно сказать,керосиновая житница Амурской области,кому надо,- те нормально ворочают,им стыдиться нечего! В МВД тоже не у каждого полковника по миллиарду,у большинства поменьше!

  • Agent Orange

    Agent Orange
    15 минут назад

    Точно, керосиновая житница! Это вам не 24 тыщи с боевых товарищей содрать.

  • Agent Orange

    Agent Orange
    13 минут назад

    Тьфу, вот же пакость, ну и офицеры пошли нынче..

  • Mainer

    Mainer
    11 минут назад

    Амурчанин28

    За 24 рубля влетел,да жадность это диагноз



    Жадный хохол - это диагноз, как правило, врождённый.

    Причём эта Спина ещё оспаривала действия по отношению к нему, изобличённому взяточнику.

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