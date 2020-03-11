СМИ: офицера амурской авиабазы Украинка осудили за коррупцию

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Федеральные СМИ обнародовали коррупционный скандал в Дальней авиации воздушно-космических сил России. Скандал произошел в 79-м тяжелом бомбардировочном авиационном ордена Красной Звезды полку, который дислоцируется на авиабазе Украинка в Амурской области и имеет на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Один из старших офицеров, как установило следствие, устроил поборы за сдачу членами экипажей стратегических бомбардировщиков зачетов по тактике. Вначале суд признал его виновным в 51 эпизоде коррупции, но затем сократил число пострадавших, поэтому вместо колонии офицеру присудили сравнительно небольшой штраф. За совершение противоправного поступка взяточника уволили из вооруженных сил, а затем прокуратура взыскала с него полученную от пилотов сумму как предмет незаконного обогащения в рамках противоправной сделки, пишет «Коммерсант».

Согласно материалам расследования, проведенного военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу, один из офицеров полка Владимир Спина должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации. Однако вместо проведения реального экзамена, как сказано в материалах уголовного дела, Спина начал вызывать к себе командиров эскадрилий по одному и объявил, что их подчиненные «без формальной проверки» их теоретических знаний получат зачеты, если заплатят по 500 рублей. Командиры трех из четырех эскадрилий довели эту информацию прямо перед строем до пилотов и начали собирать деньги.

Владимир Спина получил вознаграждение от 51 летчика, при этом один из командиров зафиксировал факт передачи 6 тысяч рублей на видеокамеру своего мобильного телефона, переписал ролик на диск и отнес его в военную контрразведку ФСБ. Там офицеру дали спецаппаратуру, очередную часть денег за зачеты, 3 тысячи рублей обработали спецсоставом и снова отправили заявителя к Спине.

После передачи этой суммы в кабинет Спины вошли контрразведчики, которые задержали офицера. Следователь предъявил ему обвинение в пяти десятках эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК «Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей». Свою вину в коррупции Спина не признал, сообщив, что деньги собирались на нужды части. Он объяснил, что зачеты проставлялись без их сдачи из-за нехватки времени, а от более подробных показаний воздержался, ссылаясь на статью 51 Конституции.

Белогорский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным, но 1-й суд Восточного военного округа, отменив приговор из-за выявленных в деле нарушений, направил материалы на новое рассмотрение. В результате пересмотра Владимир Спина получил 180 тысяч рублей штрафа. При этом в качестве смягчающих вину офицера обстоятельств были учтены его положительная характеристика, представленная командованием части; ведомственные медали и другие поощрения, которыми он был отмечен за годы службы, а также наличие трех малолетних детей, которых он имеет в двух браках.

Используя приговор, еще не вступивший в законную силу, командование дальней авиации уволило Спину из вооруженных сил. Отставник обжаловал это решение в гарнизонном военном суде, однако тот отклонил иск, указав, что, помимо приговора, причастность Владимира Спины к «дисциплинарному проступку коррупционной направленности» была доказана административным расследованием, проведенным в части.

Кроме того, на офицера в суд подала прокуратура Благовещенского военного гарнизона. В иске было указано, что военный надзорный орган рассчитывает взыскать с ответчика 24 тысячи рублей, которые он получил в качестве взяток от офицеров. Эта сумма, по мнению прокурора, является доходом, полученным ответчиком в результате заключения заведомо ничтожной сделки, в связи с чем подлежит взысканию в доход федерального бюджета. Владимир Спина в ходе разбирательства указал, что в таком случае перед законом должны отвечать все участники сделки: кроме него – взяткодатели. Но иск был удовлетворен только по нему.