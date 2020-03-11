В Благовещенске ограничили проезд по улице Муравьева-Амурского

Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске временно ограничили движение транспорта по улице Муравьева-Амурского, на участке в районе дома № 13. Здесь перекрыли половину проезжей части.

Администрация города просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения. В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» пояснили, что специалисты ищут дефект на сетях водоснабжения. При этом отключений от водоснабжения каких-либо объектов не было. Сроки завершения работ неизвестны.

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#ЖКХ #транспорт

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Александр Авдеев