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сегодня, 14:05 3

В Благовещенске ограничили проезд по улице Муравьева-Амурского

В Благовещенске ограничили проезд по улице Муравьева-Амурского
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске временно ограничили движение транспорта по улице Муравьева-Амурского, на участке в районе дома № 13. Здесь перекрыли половину проезжей части.

Администрация города просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» пояснили, что специалисты ищут дефект на сетях водоснабжения. При этом отключений от водоснабжения каких-либо объектов не было. Сроки завершения работ неизвестны.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • A_A

    A_A
    2 часа назад

    "Администрация города просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения."

    Скоро закончатся альтернативные маршруты. ((

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Где эта улица?

  • mm_Денис Шадрин

    mm_Денис Шадрин
    1 час назад

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