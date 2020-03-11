Обвал рубля: как поведет себя амурский рынок недвижимости

Ослабление позиций российской валюты скажется на рынке недвижимости, в том числе и в Приамурье. Эксперты в сфере недвижимости делают прогнозы на повышение ипотечных ставок, снижение спроса и, как следствие, снижение цен на жилье в дальнейшем. Но торопиться с покупкой или продажей недвижимости специалисты не советуют.

«Чтобы понять, чего ждать от экономического кризиса 2020 года (а кризис точно будет, вопрос только времени – сейчас или позже), нужно смотреть глобально – в историю предыдущих кризисов. Самый ощутимый в истории России пришелся на 1998 год, тогда курс доллара за два месяца поднялся почти в четыре раза. Далее следовали не такие масштабные, но все же "нервные" кризисы в 2008 (тогда пошатнулась вся мировая экономика) и в 2014 годах», – вспоминает президент Гильдии риелторов Приамурья, практикующий юрист Виталий Злочевский.

В преддверии кризиса, вспоминает президент Гильдии риелторов региона, рынок отличался активностью, ипотека была доступна – две трети сделок проходили с использованием жилищных займов. «Люди покупали недвижимость, предложение не поспевало за спросом, и цены на жилье росли. Но в сам кризис, когда происходило значительное ослабления рубля, Центробанк реагировал повышением ключевой ставки, банки увеличивали ипотечные ставки. Взять кредит было сложнее и дороже, падала покупательская способность населения, как и спрос на жилье. Падение спроса вело к снижению цен. Особенно это касается вторички, обвал цен составлял 30-35 %. Достигнув дна, цены немного стагнировали и затем снова начинали свой рост.

Так было и в 1998, и в 2008, и в 2014 годах. В последний раз свой очередной рубеж "дна" цены на недвижимость перешли в 2017 году, и вплоть до прошлой недели мы наблюдали их рост. Параллельно снижались ипотечные ставки, рынок недвижимости был активен, – говорит Виталий Злочевский. – Еще в прошлом году некоторые экономисты предрекали кризис в конце 2019 года – начале 2020. Предпосылок было несколько. Сначала напряженные переговоры Китая и США, затем коронавирус, пошатнувший экономику. Теперь еще и обвал цен на нефть.

Прогнозировать, что нас ждет дальше, мы можем только исходя из вышеописанного опыта. Не исключено, что ставки по ипотеке вырастут в ближайшее время, а условия выдачи жилищных кредитов будут ужесточены. Как и в предыдущие кризисы рынок недвижимости может начать угасать и "впасть в кому". Но это не вечный процесс – как и ранее, он достигнет дна, затем будет стагнация и снова рост. Какой можно дать совет? Вот уже несколько лет совет один: если вы не продвинутый экономический аналитик и у вас нет свободных наличных средств, то лучшее время для приобретения недвижимости – когда у вас есть реальная необходимость в этом и реальная возможность.

Нет смысла выгадывать целый год, когда же будет и доступная ипотека, и низкие цены на жилье. Не было таких идеальных условий никогда и вряд ли будут. Снижение цен на жилье обычно сопровождается ужесточением условий выдачи ипотек, высокими ставками. Доступная ипотека (как в последние полтора-два года) приводит к росту цен на жилье.

А вот если у вас есть наличные средства, я бы рекомендовал подождать того самого ценового дна. Его, конечно, сразу сложно угадать, но когда цены значительно снизятся и начнется стагнация, покупательская способность будет ниже, тогда можно выгодно вложить средства в недвижимость. В этот "период комы" покупатель с наличкой может сторговать продавца на 500 тысяч рублей и больше (в период активного рынка максимальные суммы торга – 50-100 тысяч рублей). Но учтите, что ждать ценового дна можно полтора-два года с момента кризиса. Не каждый инвестор готов к таким срокам».

«Прошлые 2 года были годами "триумфа" для рубля — рубль укреплялся по отношению к доллару и, как следствие, были популярны вложения в рублевые вклады у населения, по мере снижения ставки ЦБ их доходность составила 6 % годовых. Однако за последние 2 месяца рубль рухнул на 20 %, и доходность рублевых вкладов не покрывает обесценивания рубля. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время усилится и так увеличивающийся отток вкладов из банков и приток средств в недвижимость.

Это и логично – когда валюта подорожала, покупать ее рискованно, плюс комиссии со стороны банков не дадут вам заработать на скачке. Скорее всего, в краткосрочной перспективе мы увидим рост цен на недвижимость в связи с тем, что спрос на нее повысится, как на защитный актив. Не стоит забывать, что в период высокой валютной волатильности в 2014 году ЦБ повысил резко ключевую ставку до 17 %, что резко ударило по ставкам на ипотеку. Не исключено, что в ближайшее время заметно повысятся ставки по ипотеке, поэтому всем, кто ждал, рекомендуем не тянуть с покупкой, – считает руководитель аналитической службы АН "Империя" Алена Николаева. – Какую недвижимость выбрать? Разумеется, лучше готовые сданные новостройки и только с государственной регистрацией сделок, поскольку в периоды рыночной турбулетности возможно увеличение количества банкротств со стороны застройщиков – уроки 2014-2017 годов мы все выучили. Самое главное, чего хочется пожелать – не паниковать, эмоции в таких вопросах не идут на пользу».