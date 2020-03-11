Активный циклонический вихрь пройдет через Приамурье: прогноз погоды на 12 марта

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В четверг, 12 марта, территория Амурской области будет находиться на пути смещения активного циклонического вихря. В большинстве районов ожидается снег, местами на севере области – сильный.

Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и в порывах достигнет 15-20 метров в секунду. Местами ожидается слабая метель, на дорогах снежный накат. Температура воздуха ночью на севере задержится у отметок минус 15...20, местами – 22...27, на юге – 6...11. Днем будет минус 2...7, местами – 11...16.

В Благовещенске облачно, возможен небольшой снег. Ветер ночью подует с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, днем – северо-западный 5-10 метров в секунду, в порывах – до 13-18. Температура ночью составит 8...10, днем – 4...6 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме..