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сегодня, 13:17 0

Из-за непогоды отменены авиарейсы между Южно-Сахалинском и Благовещенском

Из-за непогоды отменены авиарейсы между Южно-Сахалинском и Благовещенском
Фото: архив Амур.инфо

11 марта отменили авиарейсы Южно-Сахалинск – Благовещенск и Благовещенск – Южно-Сахалинск. Информация об этом появилась на сайте аэропорта столицы Амурской области. Полеты перенесены на следующий день, 12 марта.

Авиарейс авиакомпании «Аврора» Южно-Сахалинск – Благовещенск должен был прибыть 11 марта в 13:55; авиарейс Благовещенск – Южно-Сахалинск должен был отправиться 11 марта в 14:45.

Представитель авиакомпании «Аврора» сообщил ИА «Амур.инфо», что рейсы перенесены на следующий день в связи с метеоусловиями аэропорта Южно-Сахалинска: «Снег, пурга, сильный ветер».

12 марта авиарейс Южно-Сахалинск – Благовещенск должен отправиться около 11:00 по местному времени (около 13:00 по амурскому времени). Вылет авиарейса Благовещенск – Южно-Сахалинск 12 марта должен состояться в 16:05 по амурскому времени.

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#погода #транспорт

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