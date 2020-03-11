Благовещенка бьет тревогу из-за больших сосулек на крыше в детском саду

Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратилась мама одного из воспитанников детского сада № 68 по улице Дьяченко. Женщина пожаловалась на то, что с наступлением оттепели на крыше здания садика появились сосульки большого размера. Но, по ее словам, администрация учреждения отказывается их ликвидировать.

Родители воспитанников обеспокоены тем, что площадки, на которых гуляют дети, находятся вблизи локации опасных сосулек. Причем бывает, что во время прогулки малыши выбегают за пределы площадок, и может произойти трагедия. Благовещенка рассказала, что родители неоднократно обращались с этой проблемой в администрацию первого корпуса детского сада, куда ходит ее ребенок, а также в администрацию главного корпуса. Они предлагали свою помощь в ликвидации опасного природного явления и просили выделить для этого какой-либо инвентарь. Администрация проигнорировала их инициативу, решив проблему ограждающей лентой, которую протянули по периметру здания.

«Все мамы ругаются, жалуются. Если бы было чем, мы бы сами их посбивали – дайте нам палки. Это же минутное дело! Детишек в группах много, в каждой почти по 30 ребятишек. А есть ребятишки, которые не слушаются, за ними бегать туда приходится. А некоторые еще и ножкой топают, чтобы сосульки на них попадали. Ну, азарт у ребятишек. Конечно, воспитателям и мамам страшно», – поделилась горожанка.

Амур.инфо обратилось за комментарием в администрацию Благовещенска. Там рассказали, что ликвидировать опасные ледяные наросты планируют сегодня. «На данный момент ведутся работы по устранению сосулек с крыши детского сада № 68. Также вокруг здания натянули ленту, чтобы никто не ходил. Сегодня все сосульки уберут. Более того, есть приказ управления образования согласно которому ежедневно проводятся обходы территории всех образовательных учреждений. При необходимости опасные места огораживаются, проводятся работы по снесению этих сосулек и подсыпка противогололедным материалом», – ответили в мэрии.