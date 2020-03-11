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сегодня, 13:13 7

Благовещенка бьет тревогу из-за больших сосулек на крыше в детском саду

Благовещенка бьет тревогу из-за больших сосулек на крыше в детском саду
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратилась мама одного из воспитанников детского сада № 68 по улице Дьяченко. Женщина пожаловалась на то, что с наступлением оттепели на крыше здания садика появились сосульки большого размера. Но, по ее словам, администрация учреждения отказывается их ликвидировать.

Родители воспитанников обеспокоены тем, что площадки, на которых гуляют дети, находятся вблизи локации опасных сосулек. Причем бывает, что во время прогулки малыши выбегают за пределы площадок, и может произойти трагедия. Благовещенка рассказала, что родители неоднократно обращались с этой проблемой в администрацию первого корпуса детского сада, куда ходит ее ребенок, а также в администрацию главного корпуса. Они предлагали свою помощь в ликвидации опасного природного явления и просили выделить для этого какой-либо инвентарь. Администрация проигнорировала их инициативу, решив проблему ограждающей лентой, которую протянули по периметру здания.

«Все мамы ругаются, жалуются. Если бы было чем, мы бы сами их посбивали – дайте нам палки. Это же минутное дело! Детишек в группах много, в каждой почти по 30 ребятишек. А есть ребятишки, которые не слушаются, за ними бегать туда приходится. А некоторые еще и ножкой топают, чтобы сосульки на них попадали. Ну, азарт у ребятишек. Конечно, воспитателям и мамам страшно», – поделилась горожанка.

Амур.инфо обратилось за комментарием в администрацию Благовещенска. Там рассказали, что ликвидировать опасные ледяные наросты планируют сегодня. «На данный момент ведутся работы по устранению сосулек с крыши детского сада № 68. Также вокруг здания натянули ленту, чтобы никто не ходил. Сегодня все сосульки уберут. Более того, есть приказ управления образования согласно которому ежедневно проводятся обходы территории всех образовательных учреждений. При необходимости опасные места огораживаются, проводятся работы по снесению этих сосулек и подсыпка противогололедным материалом», – ответили в мэрии.

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#дети

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    3 часа назад

    "А некоторые еще и ножкой топают, чтобы сосульки на них попадали" - прям не дети, а Годзиллы какие-то.. ножкой топнут, здание качнется и сосульки рухнут

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    не ёрничай- детям всегда интересны сосульки...задача взрослого(надеюсь нормального) уберечь ребенка о падения на него сосулек (подтаивая они сами падают)..

  • pechenyshka

    pechenyshka
    2 часа назад

    Только это не детский сад, а гимназия № 25. И за территорию отвечает администрация гимназии.

  • Chupa

    Chupa
    2 часа назад

    Я поражаюсь нынешнему вафельному поколению...лиса бешеная бегает по деревне, кусает людей - все ходят мимо и никто ничего не делает. В том числе и полицаи...сосульки висят на крыше - все почему-то пишут в инсте или на помойки типа АИ...а что, слабо самим решить проблему? Поставь капкан - поймай лису, возьми рогатку да расстреляй эти сосульки! Поколение "вафло"...

  • mm_Денис Шадрин

    mm_Денис Шадрин
    1 час назад

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  • Podhy

    Podhy
    31 минута назад

    Детский сад находится на базе

    гимназии второй корпус. И игнорировали наши обращения администрации гимназии. Как только мы обратились в администрацию детского сада 68 то через пол часа начались работы по безопасности. Это не первый случай когда гимназия не выполняет свои работы будь то гололёд, или снегопад. Приходится обращается за помощью в администрацию детского сада.

  • Аликанте

    Аликанте
    27 минут назад

    тупая мысль объединять садики и школы-ни один человек не справится-а экономию всю равно берёт себе в карман управление образования

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