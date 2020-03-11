В первенстве Амурской области по баскетболу лучшими стали спортсмены из Тынды

Фото: администрация Тынды

В первенстве Амурской области по баскетболу среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения, которое проходило в столице БАМа с 5 по 8 марта, лучшими стали тындинские спортсмены.

Всего в соревнованиях приняли участие четыре команды девушек и пять команд юношей. Среди юношей 1-е место заняла команда «Тында-1», второе место у Свободного, третье – у Благовещенска, 4-е – у команды «Тында-2», пятое – у команды «Тында-3». У девушек 1-е место завоевала команда «Тында-1», 2-е место – Свободный, 3-е – у команды «Тында-2», 4-е место – у поселка Олекма. Лучшими игроками среди юношей были признаны Владислав Бондарев, Арсений Гуров Арсений, Валерий Барботько; среди девушек – Милана Паранина и Полина Артемьева, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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Анна Краснобаева