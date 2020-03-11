Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:33 0

В первенстве Амурской области по баскетболу лучшими стали спортсмены из Тынды

В первенстве Амурской области по баскетболу лучшими стали спортсмены из Тынды
Фото: администрация Тынды

В первенстве Амурской области по баскетболу среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения, которое проходило в столице БАМа с 5 по 8 марта, лучшими стали тындинские спортсмены.

Всего в соревнованиях приняли участие четыре команды девушек и пять команд юношей.

Среди юношей 1-е место заняла команда «Тында-1», второе место у Свободного, третье – у Благовещенска, 4-е – у команды «Тында-2», пятое – у команды «Тында-3». У девушек 1-е место завоевала команда «Тында-1», 2-е место – Свободный, 3-е – у команды «Тында-2», 4-е место – у поселка Олекма.

Лучшими игроками среди юношей были признаны Владислав Бондарев, Арсений Гуров Арсений, Валерий Барботько; среди девушек – Милана Паранина и Полина Артемьева, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

Просмотров всего: 88

#дети #спорт #Тында

распечатать


Спорт 1

Амурские бойцы смешанного стиля завоевали 10 медалей в Хабаровске
Общество 7

Благовещенка бьет тревогу из-за больших сосулек на крыше в детском саду
Спорт

Тындинские борцы-вольники вновь пополнили свою копилку золотом
Общество

В Тынде прошел фестиваль современных бытовых услуг «Все о красоте и моде»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь