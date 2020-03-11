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сегодня, 15:16 0

Тындинские борцы-вольники вновь пополнили свою копилку золотом

Тындинские борцы-вольники вновь пополнили свою копилку золотом
Фото: администрация Тынды

Юные тындинские спортсмены приняли участие во II открытом первенстве по вольной борьбе «Кубок содружества», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Турнир проходил в Благовещенске с 7 по 8 марта и собрал 537 участников из 18 городов Дальнего Востока.

Среди юношей 2011-2013 года рождения в весовой категории 24 килограмма первое место занял тындинский спортсмен Ярослав Карнаух.

Среди юношей 2005-2006 года рождения в весовой категории 57 килограммов первое место у Богдана Рзаева, в весовой категории 48 килограммов второе место занял Григорий Марчуков, в весовой категории 52 килограмма также второе место у Ярослава Коротченко.

Среди юношей 2007-2008 годов рождения в весовой категории 50 и 30 килограммов бронзовыми призерами стали соответственно Данил Юрченко и Артем Морс, информирует пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #спорт #Тында

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