В Тынде прошел фестиваль современных бытовых услуг «Все о красоте и моде»

Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья состоялся фестиваль современных бытовых услуг «Все о красоте и моде». Организаторами выступили сектор развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Тынды и управление культуры.

Фестиваль приурочили к 8 Марта и посвятили Дню работников бытового обслуживания населения, который в этом году отмечается 15 марта.

В фестивале приняли участие шесть городских предприятий бытового обслуживания. Участниками стали парикмахеры, визажисты, модельеры одежды, инструкторы фитнес-студии, педагоги и массажисты.

В номинации «Преображение» была отмечена визажист салона красоты «Бэлль» Мадина Батчаева. Кроме этого, благодарности администрации Тынды за участие в фестивале получили продавцы-консультанты косметики.

«Администрация города Тынды выражает слова искренней благодарности за участие в фестивале. Вы позволили гостям праздника окунуться в незабываемую атмосферу творчества и невероятного драйва. Вы – настоящие мастера своего дела! Надеемся, что в следующем году в этом красивом фестивале будет еще большее количество участников», – поблагодарила руководитель сектора развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Тынды Галина Дандыль.

Всем участникам вручены подарочные сертификаты, дипломы за участие, весенние букеты цветов и сладкие призы, сообщает пресс-служба администрации Тынды.