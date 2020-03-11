Вдовам участников войны из Приамурья купят, а ветеранам отремонтируют жилье

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Минстрой РФ выделит средства на приобретение жилья вдовам участников Великой Отечественной войны, а также проведут ремонт в жилых помещениях амурских ветеранов в 2020 году. Правительство РФ потратит 14,7 миллиона рублей на выплаты амурским ветеранам к празднованию Дня Победы.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации планирует выделить средства для приобретения жилья семи вдовам участников Великой Отечественной войны из Приамурья. Для реализации этого проекта необходимо чуть более 15 миллионов рублей, сообщила на заседании правительства министр Наталья Киселёва.

В рамках реализации указа президента РФ от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в Амурской области улучшили жилищные условия 2 209 ветеранов и вдов ветеранов, потратив 2 миллиарда 652 миллиона 872 тысячи рублей.

Как сообщают в правительстве Амурской области, на данный момент участников войны на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий нет.

Также в преддверии Дня Победы участникам Великой Отечественной войны выплатят по 10 000 рублей, другим категориям ветеранов по 5 000 рублей. На данные цели будет потрачено 14,7 миллиона рублей.

Еще областное правительство совместно с Пенсионным фондом России обсуждает вопрос выплат «детям войны», которых в Приамурье 32,8 тысячи человек.

Кроме того, 2020 году планируется провести ремонт в жилых помещениях амурских фронтовиков, вдов, тружеников тыла. Уже определен бюджет, а в муниципалитеты передан утвержденный перечень работ и сроки их выполнения.