В Свободном строители ГПЗ активно сдают нормы ГТО и получают за это премии

В городе президентского внимания во вторник, 10 марта, прошло планерное совещание, на котором обсудили ряд вопросов. Среди них: отказ горожан покидать опасные бараки и сдачу норм ГТО.

По поручению главы города на прошлой неделе проводилось обследование расселенных домов, подлежащих сносу. По первому этапу программы переселения граждан снесено 9 домов из 15-ти, по второму – 8 из 19-ти, по третьему – только 4 из 30-ти. Причем в 4-х домах еще проживают люди, 17 домов представляют опасность, в том числе для лиц без определенного места жительства.

Владимир Константинов поднял вопрос о том, чтобы такие дома были отключены от всех коммуникаций. Но у людей при этом есть возможность пользоваться имеющимися там дровяными печами.

Градоначальник поручил управлению ЖКХ четче сформировать план действий по скорейшему сносу опасных домов, чтобы своевременно обращаться в городской совет для выделения средств на финансирование этих работ. Отделу градостроительства и архитектуры также поручено сразу приступать к формированию земельных участков на месте снесенных бараков для нового строительства.

Затем начальник отдела по физкультуре и спорту Александр Землянов рассказал о развитии комплекса ГТО на территории города. По его мнению, ничего сложного в нормативах нет. Докладчик напомнил, что программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне!» существовала в нашей стране с 1931 по 1991 год и охватывала жителей от 10 до 60 лет.

В условиях современной России возрождение комплекса началось с 2014 года, в Амурской области – с 2017-го. Наличие знака комплекса ГТО предполагает определенные преференции. Например, согласно приказу министерства образования, обладатели золотого значка в определенных случаях могут рассчитывать на получение повышенной академической стипендии в вузах. А распоряжением правительства РФ определено, что работодатель может предусматривать для работника, сдавшего нормы ГТО, поощрения.

Также прозвучало, что среди трудовых коллективов активнее всего в движение включаются строители АГПЗ, которым за стремление к здоровому образу жизни предусматриваются премии. Городские предприятия пока не так активны, лучше у спортотдела связь налажена с образовательными учреждениями, где есть спортивные руководители.

Чтобы официально принять участие в сдаче норм комплекса, как в обязательных, так и выборочных дисциплинах, необходимо пройти процедуру регистрации на сайте всероссийского движения. При необходимости специалисты отдела ФК и спорта прибывают на предприятия, чтобы помочь с процедурой регистрации. По итогам четвертого квартала 2019 года доля населения города Свободного, официально зарегистрированного в базе данных и принявшего участие в сдаче нормативов, составила 12 %. В Свободном считают, что благодаря их вкладу, неплохо смотрится на общем фоне и Амурская область, занимая по активности 22-26 места из 85-ти регионов. В городе есть центр сдачи норм ГТО на базе спортшколы № 1.

По итогам доклада глава города предложил рассмотреть варианты более широкого привлечения граждан к движению ГТО, пообщаться с руководителями. При том, что это дело добровольное, необходимо четче донести до всех, что комплекс ГТО – это программа государственная, направленная на оздоровление граждан, пишут «Зейские огни».