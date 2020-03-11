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сегодня, 11:28 1

В Тынде девушки показали любовь к экстриму

В Тынде девушки показали любовь к экстриму
Фото: администрация Тынды

В Тынде прошли соревнования среди девушек по ралли-спринт «Автоледи-2020». Состязания провели в преддверии Международного женского дня. На старт вышли двенадцать участниц.

Автолюбительницы должны были преодолеть дистанцию по подготовленному замкнутому треку общей длиной 250 метров. Заезды проходили по кругу.

Первое место заняла Олеся Ельцова на автомобиле Hyundai Creta, второе место у Елены Касьяновой на автомобиле Jeep Command, третье место заняла Евгения Сарманова на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado.

Всех участниц поздравил заместитель главы администрации города Тынды Владимир Плюхин, девушкам вручили сертификаты, цветы и подарки от спонсоров.

Авторалли для девушек в Тынде состоялось третий раз, информирует пресс-служба администрации Тынды.

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#спорт #Тында

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    27 минут назад

    Экстрим остался доволен))))

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