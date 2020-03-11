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сегодня, 11:22 7

Госдума приняла в основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию

Госдума приняла в основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию
Фото: nsn.fm/

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект о поправке к Конституции, ограничивающей число президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении соцгарантий и другом. Законопроект предусматривает и особый порядок вступления этих положений в силу.

За это решение проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 воздержались. Законопроект поддержали фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ – крупнейшая оппозиционная фракция нижней палаты парламента – от голосования воздержалась, пишет ТАСС.

Первая часть законопроекта включает непосредственно поправки в Конституцию – главы с третьей по восьмую. Первая, вторая и девятая главы основного закона остаются без изменений, как и преамбула.

Как сообщил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижняя палата планирует рассмотреть законопроект в третьем, заключительном чтении в среду. По словам Володина, заседание думы начнется в среду не в 12:00, а в 10:00 с доклада председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, затем смогут выступить руководители думских фракций.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Вот и проявилась продажная сущность "оппозиции" Гос думу в нынешнем составе со всеми продажными спорцменаи и актеришками распустить пора. Включая лидеров продажных партий с запретом выдвигаться на новых выборах.

  • Аликанте

    Аликанте
    42 минуты назад

    надо голосовать за непарламентские партии

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    30 минут назад

    Аликантенадо голосовать за непарламентские партии


    А как же твоя любимая лдпр?Переобуваешься на лету,многоникий:)))

  • inoy

    inoy
    26 минут назад

    там и так большинство Противороссов, результаты ожидаемы и без СР ЛДПР КПРФ

  • V.M.

    V.M.
    17 минут назад

    Vladimir Garnikyan

    11 ч.

    Это прекрасно!

  • ay

    ay
    11 минут назад

    Неудивительно. Думцы давно на прикорме.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 минуты назад

    Хотелось бы почитать эти поправки после после второго чтения, а то сегодня уже третье,-куда спешим? До голосования полтора месяца, лучше бы думали, что с рублем делать и как объяснить народу обвал цен на нефть и рубль- а то мы не зависим от цен на нефть, эх....

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