Госдума приняла в основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию
Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект о поправке к Конституции, ограничивающей число президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении соцгарантий и другом. Законопроект предусматривает и особый порядок вступления этих положений в силу.
За это решение проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 воздержались. Законопроект поддержали фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ – крупнейшая оппозиционная фракция нижней палаты парламента – от голосования воздержалась, пишет ТАСС.
Первая часть законопроекта включает непосредственно поправки в Конституцию – главы с третьей по восьмую. Первая, вторая и девятая главы основного закона остаются без изменений, как и преамбула.
Как сообщил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижняя палата планирует рассмотреть законопроект в третьем, заключительном чтении в среду. По словам Володина, заседание думы начнется в среду не в 12:00, а в 10:00 с доклада председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, затем смогут выступить руководители думских фракций.
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