Госдума приняла в основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию

За это решение проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 воздержались. Законопроект поддержали фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ – крупнейшая оппозиционная фракция нижней палаты парламента – от голосования воздержалась, пишет ТАСС.

Первая часть законопроекта включает непосредственно поправки в Конституцию – главы с третьей по восьмую. Первая, вторая и девятая главы основного закона остаются без изменений, как и преамбула.

Как сообщил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижняя палата планирует рассмотреть законопроект в третьем, заключительном чтении в среду. По словам Володина, заседание думы начнется в среду не в 12:00, а в 10:00 с доклада председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, затем смогут выступить руководители думских фракций.