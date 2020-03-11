В провинции Хэйлунцзян выявлен один новый случай заболевания коронавирусом

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Один новый случай заболевания коронавирусом нового вида зафиксирован за минувшие сутки в соседней с Россией провинции Хэйлунцзян. Заболевшего госпитализировали в районе Большой Хинган, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

Общее количество заболевших в провинции составляет 34 человека – столько же, сколько и сутками ранее. 10 марта из больницы выписали одного вылечившегося пациента.

По данным Комитета, на 10 марта 24:00 по пекинскому времени, в Харбине было зафиксировано 15 заболевших, в Суйхуа – 3, в Шуанъяшане – 3, в Цзиси – 3, в Дацине – 2, в Цицикаре – 2, в Муданьцзяне – 2, в Цитайхэ – 1, в Хэгане – 1, в Хэйхэ – 1 и в районе Большой Хинган – 1 случай. Всего 7 человек находятся в тяжелом состоянии, новых подозрений на коронавирус не зафиксировано.

С начала вспышки заболевания общее число заболевших коронавирусом в провинции составляет теперь 482 человека, 435 выписались из больниц, включая одного выздоровевшего за минувшие сутки. Количество летальных исходов с начала вспышки заболевания составляет 13 человек. Количество человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими и находятся под наблюдением медиков, составляет 141.

Всего с симптомами, похожими на заболевание, в больницы провинции Хэйлунцзян обращался 1 391 человек.

По сводным данным местных комитетов гигиены и здравоохранения, всего по Китаю на 9:43 по пекинскому времени 10 марта зафиксировано 16 226 заболевших (на 1 576 человек меньше, чем сутками ранее), из них 4 492 – в тяжелом состоянии. Заболевание подозревается у 285 человек. Всего 61 567 человек с начала вспышки заболевания выздоровели, 3 162 скончались (+22 за сутки).

Больше всего заболевших в провинции Хубэй, где с начала вспышки заболевания зарегистрировано 67 773 случая, из которых 49 056 вылечились и 3 046 скончались. За сутки в Хубэе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Пекине за сутки выявлено 6 новых случаев заболевания. Всего в китайской столице зафиксировано 435 заболевших, 326 вылечились, 8 скончались.

В Шанхае зафиксировано 2 новых случая заболевания. Всего в городе с начала вспышки заболевания зарегистрировано 344 случая заболевания, 319 вылечились, трое скончались, сообщает Biang.ru.