Теперь от 1,6 %: в АТБ снизили процентную ставку по дальневосточной ипотеке

Оформить льготную дальневосточную ипотеку на еще более выгодных условиях смогут участники зарплатного проекта Азиатско-Тихоокеанского банка и работники бюджетных организаций. Ранее для такой категории заемщиков в АТБ была предусмотрена ставка от 1,75 %. В начале марта принято решение снизить ставку до 1,6 % годовых, что значительно уменьшит финансовую нагрузку при выплате ипотеки.

«Безусловно, и 2 % годовых является очень низкой ставкой для ипотечного кредитования, но мы решили сделать ее еще ниже сразу для двух категорий граждан. Первая – наши клиенты, получающие заработную плату на карту АТБ, вторая – работники бюджетных организаций. Это позволит сделать приобретение жилья семьями с детьми ещё доступнее. При этом остальные условия остались прежними: срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20 % от стоимости недвижимости», – рассказал председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Аврамов.

Всего с начала года банк выдал 140 кредитов на общую сумму более 500 миллионов рублей. Наиболее активными стали жители Амурской области, Хабаровского края, Якутии, Бурятии, Забайкальского края и Сахалинской области.

Программа льготной ипотеки под 2 % для жителей Дальневосточного федерального округа заработала в начале декабря 2019 года. Она рассчитана на пять лет – до 1 января 2025 года – и призвана создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в ДФО и роста объемов строящегося жилья. В рамках льготной программы АТБ готов выдать ипотечных кредитов на общую сумму более чем 52 миллиарда рублей.

Стать участником программы могут молодые семьи, граждане РФ в возрасте до 35 лет, состоящие в браке, а также граждане РФ, не состоявшие в браке с детьми не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на приобретение квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

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