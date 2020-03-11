Мертвый мужчина, найденный в Благовещенске, находился в розыске с прошлого года

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О поисках этого мужчины сообщалось в январе 2020 года, тогда информацию распространял поисково-спасательный отряд «Амур». О судьбе амурчанина не было известно с декабря 2019 года.

По официальным данным, предварительно, смерть пенсионера не носит криминальный характер.