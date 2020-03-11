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сегодня, 11:08 0

Мертвый мужчина, найденный в Благовещенске, находился в розыске с прошлого года

Мертвый мужчина, найденный в Благовещенске, находился в розыске с прошлого года
Фото: архив Амур.инфо

68-летний мужчина, тело которого обнаружено 10 марта в Благовещенске, это пенсионер, пропавший в прошлом году. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал осведомленный источник.

О поисках этого мужчины сообщалось в январе 2020 года, тогда информацию распространял поисково-спасательный отряд «Амур». О судьбе амурчанина не было известно с декабря 2019 года.

По официальным данным, предварительно, смерть пенсионера не носит криминальный характер.

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#происшествия

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