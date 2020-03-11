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В Мурманске рыбак выловил рыбу с человеческими зубами и губами

В Мурманске рыбак выловил рыбу с человеческими зубами и губами
Фото: twitter.com/rfedortsov/status/1236962719837847552

Рыбак из Мурманска выложил в Twitter фотографию монстра с человеческими губами. Большинство подписчиков не смогли определить название рыбы, а некоторые предположили, что необычная рыба похожа на героиню из советского мультика.

Промышленный рыбак Роман Федорцов регулярно делится со своими подписчиками в соцсетях кадрами улова. Обычно мужчина знает, что за рыбы попались ему на крючок. Но недавно даже огромный опыт в ловле ему не помог. В сети мужчины попала рыба с человеческими губами и зубами. За помощью в определении названия рыбы мужчина пошёл в Twitter.

«Хочу узнать, что это за вид РЫБЫ. Репостните или назовите. Спасибо», – подписал две фотографии в соцсети Федорцов.

В комментариях подписчики пошутили, что чудище не отличить от некоторых звёзд, не брезгующих пластическими операциями. Другие же отметили схожесть находки с персонажем советского мультфильма «В синем море, в белой пене» – своеобразной русалки с рыбьей головой, сообщает Life.

Некоторые же предположили, что эта рыба относится к семейству спинороговых. Английское название вида Triggerfish (рыба-триггер). Она получила это название благодаря устройству спинного плавника, который при опасности раскрывается и намертво фиксируются, не давая хищнику возможности безболезненно атаковать. Многие отметили, что наличие такой рыбы вблизи Мурманска – странное явление.

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#животные #жизнь

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