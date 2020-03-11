Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:39 0

Вокзалы Приамурья проверили спецслужбы после поступления информации об опасных предметах

Вокзалы Приамурья проверили спецслужбы после поступления информации об опасных предметах
Фото: pixabay.com

Вечером 10 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что на одном из автовокзалов Амурской области работали спецслужбы. Информацию прокомментировали в пресс-службе УМВД России по региону.

«Вчера в 9 вечера поступило сообщение о том, что могут находиться опасные предметы на автовокзалах и ж/д вокзалах области. Информация была незамедлительно проверена, проведены необходимые мероприятия, в рамках которых опасные предметы не обнаружены», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Между тем ТАСС пишет, что также поступали сообщения о заложенных взрывных устройствах на всех железнодорожных и автовокзалах Подмосковья. Они оказались ложными.

Просмотров всего: 246

#происшествия

распечатать


Происшествия

Мертвый мужчина, найденный в Благовещенске, находился в розыске с прошлого года
Происшествия 1

В Амурской области пропал несовершеннолетний
Общество 4

В Белогорске снизилась «пьяная» преступность
Происшествия 1

В Благовещенске на улице нашли труп (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь