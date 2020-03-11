Вокзалы Приамурья проверили спецслужбы после поступления информации об опасных предметах

Вечером 10 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что на одном из автовокзалов Амурской области работали спецслужбы. Информацию прокомментировали в пресс-службе УМВД России по региону.

«Вчера в 9 вечера поступило сообщение о том, что могут находиться опасные предметы на автовокзалах и ж/д вокзалах области. Информация была незамедлительно проверена, проведены необходимые мероприятия, в рамках которых опасные предметы не обнаружены», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Между тем ТАСС пишет, что также поступали сообщения о заложенных взрывных устройствах на всех железнодорожных и автовокзалах Подмосковья. Они оказались ложными.