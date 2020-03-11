Через три месяца после запуска газопровод «Сила Сибири» остановят на профилактику

«Газпром» остановит на профилактику магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай. Это должно произойти во второй половине марта

«Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода. «Сейчас речь идет о второй половине марта», – пишет РБК со ссылкой на «Газпром».

«Сила Сибири» стала первым российским газопроводом, экспортирующим газ в Китай. «Газпром» и CNPC запустили его в декабре 2019 года после десяти лет переговоров.

Стороны заключили договор на поставку газа сроком на 30 лет, объем экспорта составляет 38 миллиардов кубических метров в год. Сумма контракта составила 400 миллиардов долларов.

Газ для этого трубопровода поставляют Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Общая протяженность «Силы Сибири» равна примерно 3 тысячи километров. На проектную мощность газопровод выйдет к 2024 году.