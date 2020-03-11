Названы товары, на цену которых повлияет снижение курса рубля

Эксперты предрекают, что на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса в России могут подорожать на 10–35 % ввозимые из-за границы товары, а те, что выпускают международные компании в стране, – максимум на 10 %.

По мнению экспертов больше всего увеличится цена на детские товары, одежду, обувь (поскольку эти отрасли зависимы от поставок из Китая), потребительскую электронику, в том числе гаджеты, и бытовую технику на 20-35 процентов и фармацевтику – импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30 % по ряду позиций. Если нынешний курс рубля сохранится, то на 10–15 % может подорожать и жилье.

Импортозамещение в России в целом дало результаты, особенно в сфере сельского хозяйства, благодаря чему инфляция не превысит целевого значения в 4 %, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Зависимость страны от импорта сегодня невелика: по данным Росстата, в 2019 году доля иностранных непродовольственных товаров на российском розничном рынке составляет около 36 %, на зарубежные продукты питания приходится не больше 21 %, сказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари») Наталья Мильчакова.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян считает, что импортозамещение в России в целом состоялось, тем не менее проблемы есть, и достаточно серьезные. По его мнению, среди отраслей, которые как минимум частично успешно заместили импортную продукцию, — автопром, военно-промышленный и транспортные комплексы, металлургия и другие. Хуже справились с такой задачей строительный и потребительский секторы (особенно в части потребительской электроники), IТ и фармацевтика.

Тем не менее по большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6-10 процентов. При этом повышение будет касаться всех машин, включая отечественную марку Lada.

Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Однако на фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков произошла коррекция, и сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро — около 82 рублей.

Если договоренности ОПЕК+ не возобновятся в ближайшее время, а распространение вируса продолжится, то к концу года инфляция составит 5–6 %, считает директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов. Главным фактором ее роста станет падение рубля и последующее удорожание импортных товаров, подтвердил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Другим фактором повышения инфляции может стать рост тарифов ЖКХ, а также тарифов на транспорт и в целом цен на продукты, добавил эксперт.