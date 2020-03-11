Автомобильный рынок в Амурской области стареет год от года
Аналитики Drom.ru изучили изменение возраста подержанных автомобилей за последние 15 лет. Средний возраст машины на вторичном рынке России в 2019 году составил 12 лет. Пять лет назад он был равен десяти годам, а десять лет назад – девяти. В исследовании проанализировали базу из 5,3 миллиона объявлений о продаже автомобилей.
В Амурской области средний возраст подержанного авто в 2019 году составил 17 лет. В 2014 году в среднем машины были моложе – 12 лет, а в 2009 – 10 лет. В Москве средний возраст машин ожидаемо ниже и равен 10 годам по данным за 2019.
Возраст автомобилей в регионах сильно разнится. Один из самых молодых автопарков страны – в Татарстане, в 2019 году средний возраст – девять лет. Камчатский край и Еврейская автономная область – рекордсмены по самым старым автомобилям с пробегом. Средний возраст машины здесь составляет 19 лет. Причем если на Камчатке транспортные средства сильно «постарели» именно за последние пять лет – с 12 до 19 лет, то в ЕАО машины стабильно становятся старше каждый год.
Региональные изменения в возрастной структуре автопарка
|Регион
|Средний возраст в 2009
|Средний возраст в 2014
|Средний возраст в 2019
|Республика Татарстан
|8
|7
|9
|Москва
|8
|6
|10
|Приморский край
|11
|11
|14
|Новосибирская область
|9
|11
|15
|Хабаровский край
|10
|12
|16
|Амурская область
|10
|12
|17
|ЕАО
|11
|16
|19
|Камчатский край
|11
|12
|19
Десять лет назад доля машин возрастом до 7 лет включительно составляла 56 %, сейчас таких машин всего 29 %. По мнению экспертов «Дрома», российский автомобильный рынок продолжит стареть, и нет никаких предпосылок к изменению этой тенденции. Экономическая ситуация не располагает к покупке нового автомобиля, и россияне ездят на том, что есть. При этом автолюбители по-прежнему не готовы пересесть на русскую машину и предпочитают стареющие иномарки.
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