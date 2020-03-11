Автомобильный рынок в Амурской области стареет год от года

В Амурской области средний возраст подержанного авто в 2019 году составил 17 лет. В 2014 году в среднем машины были моложе – 12 лет, а в 2009 – 10 лет. В Москве средний возраст машин ожидаемо ниже и равен 10 годам по данным за 2019.

Возраст автомобилей в регионах сильно разнится. Один из самых молодых автопарков страны – в Татарстане, в 2019 году средний возраст – девять лет. Камчатский край и Еврейская автономная область – рекордсмены по самым старым автомобилям с пробегом. Средний возраст машины здесь составляет 19 лет. Причем если на Камчатке транспортные средства сильно «постарели» именно за последние пять лет – с 12 до 19 лет, то в ЕАО машины стабильно становятся старше каждый год.

Региональные изменения в возрастной структуре автопарка

Регион Средний возраст в 2009 Средний возраст в 2014 Средний возраст в 2019 Республика Татарстан 8 7 9 Москва 8 6 10 Приморский край 11 11 14 Новосибирская область 9 11 15 Хабаровский край 10 12 16 Амурская область 10 12 17 ЕАО 11 16 19 Камчатский край 11 12 19

Десять лет назад доля машин возрастом до 7 лет включительно составляла 56 %, сейчас таких машин всего 29 %. По мнению экспертов «Дрома», российский автомобильный рынок продолжит стареть, и нет никаких предпосылок к изменению этой тенденции. Экономическая ситуация не располагает к покупке нового автомобиля, и россияне ездят на том, что есть. При этом автолюбители по-прежнему не готовы пересесть на русскую машину и предпочитают стареющие иномарки.