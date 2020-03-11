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сегодня, 10:13 7

Автомобильный рынок в Амурской области стареет год от года

Автомобильный рынок в Амурской области стареет год от года
Фото: pixabay.com

Аналитики Drom.ru изучили изменение возраста подержанных автомобилей за последние 15 лет. Средний возраст машины на вторичном рынке России в 2019 году составил 12 лет. Пять лет назад он был равен десяти годам, а десять лет назад – девяти. В исследовании проанализировали базу из 5,3 миллиона объявлений о продаже автомобилей.

В Амурской области средний возраст подержанного авто в 2019 году составил 17 лет. В 2014 году в среднем машины были моложе – 12 лет, а в 2009 – 10 лет. В Москве средний возраст машин ожидаемо ниже и равен 10 годам по данным за 2019.

Возраст автомобилей в регионах сильно разнится. Один из самых молодых автопарков страны – в Татарстане, в 2019 году средний возраст – девять лет. Камчатский край и Еврейская автономная область – рекордсмены по самым старым автомобилям с пробегом. Средний возраст машины здесь составляет 19 лет. Причем если на Камчатке транспортные средства сильно «постарели» именно за последние пять лет – с 12 до 19 лет, то в ЕАО машины стабильно становятся старше каждый год.

Региональные изменения в возрастной структуре автопарка

Регион Средний возраст в 2009 Средний возраст в 2014 Средний возраст в 2019
Республика Татарстан 8 7 9
Москва 8 6 10
Приморский край 11 11 14
Новосибирская область 9 11 15
Хабаровский край 10 12 16
Амурская область 10 12 17
ЕАО 11 16 19
Камчатский край 11 12 19

Десять лет назад доля машин возрастом до 7 лет включительно составляла 56 %, сейчас таких машин всего 29 %. По мнению экспертов «Дрома», российский автомобильный рынок продолжит стареть, и нет никаких предпосылок к изменению этой тенденции. Экономическая ситуация не располагает к покупке нового автомобиля, и россияне ездят на том, что есть. При этом автолюбители по-прежнему не готовы пересесть на русскую машину и предпочитают стареющие иномарки.

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#транспорт

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    это свидетельствует о том, что народ нищает от года к году, хотя амурстат ссыт в уши, что зарабатывает народ все больше и больше от года к году

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    В Сковородине/Амуринфеэто свидетельствует о том, что народ нищает от года к году, хотя амурстат ссыт в уши, что зарабатывает народ все больше и больше от года к году


    Трамп со своей сланцевой нефтью, задолбал, демпингует, рынки хочет у нас отобрать, вот и страдаем из года в год

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    alex 3
    В Сковородине/Амуринфеэто свидетельствует о том, что народ нищает от года к году, хотя амурстат ссыт в уши, что зарабатывает народ все больше и больше от года к году


    Трамп со своей сланцевой нефтью, задолбал, демпингует, рынки хочет у нас отобрать, вот и страдаем из года в год


    Дада, то обама в лифте гадит, то трамп у народа деньги крадет. Точно-точно, по ящику говорили, а они врать не могут!

  • Mr.Zorg

    Mr.Zorg
    2 часа назад

    В Сковородине/Амуринфе

    это свидетельствует о том, что народ нищает от года к году, хотя амурстат ссыт в уши, что зарабатывает народ все больше и больше от года к году



    Это свидетельствует так же о том, что раньше на производстве инженера машинки делали для людей. Оттого они неубиваемые были и есть. Самураи, Кресты,Крауняки, Короны, Карины, Короллы - это же классика.

    Сейчас их мало - те же Самураи по обочинам размотали. А так - движки там неубиваемы.

    А теперь миром правят всратые экономисты и манагеры; и машины стали лепить из чего попало, лишь бы люди брали больше и чаще. А машины какие - безликие капли - одну от другой не отличишь. И детали - куда не глянь - заместо стальной шестерни - пластиковую суют.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Мизантроп со стажем
    alex 3
    В Сковородине/Амуринфеэто свидетельствует о том, что народ нищает от года к году, хотя амурстат ссыт в уши, что зарабатывает народ все больше и больше от года к году


    Трамп со своей сланцевой нефтью, задолбал, демпингует, рынки хочет у нас отобрать, вот и страдаем из года в год


    Дада, то обама в лифте гадит, то трамп у народа деньги крадет. Точно-точно, по ящику говорили, а они врать не могут!


    да и, скажем откровенно, власти у них пока еще маловато для исправления ситуации. Добавим полномочий, обнулим, провертикалим.

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    alex 3

    Мизантроп со стажем

    alex 3

    В Сковородине/Амуринфеэто свидетельствует о том, что народ нищает от года к году, хотя амурстат ссыт в уши, что зарабатывает народ все больше и больше от года к году


    Трамп со своей сланцевой нефтью, задолбал, демпингует, рынки хочет у нас отобрать, вот и страдаем из года в год


    Дада, то обама в лифте гадит, то трамп у народа деньги крадет. Точно-точно, по ящику говорили, а они врать не могут!


    да и, скажем откровенно, власти у них пока еще маловато для исправления ситуации. Добавим полномочий, обнулим, провертикалим.



    Опять же народ стал мало Киселева и Скабееву глядеть, недопонимают, что это всё происки хохлов и Макрона с Эрдоганом. Надо им обязательно интернет запретить.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Это вовкины прорывы начинаются..

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