В Амурской области пропал несовершеннолетний

В Амурской области полиция разыскивает Дмитрия Патлатюка 2004 года рождения. Несовершеннолетний самовольно ушел из дома.

Дмитрий живет в поселке Первомайский Тындинского района на улице Новой. 9 марта юноша не явился домой, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые нестриженые, нос смещен влево, приплюснут, имеет дефект речи – невнятно разговаривает.

Был одет: шапка вязаная темно-синего цвета с бубенчиком, куртка темно-коричневого цвета длиной до пояса (внутри красный цвет), рубашка синего цвета, брюки темного цвета, ботинки желтовато-коричневого цвета, при себе имел рюкзак комбинированных цветов, а также мобильный телефон марки «Хонор» черного цвета, сообщает газета «БАМ» со ссылкой на МО МВД России «Тындинский».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам: 8 (41656) 59-328, 42-5-97.

Как сообщало Амур.инфо, Дмитрий пропадал и в 2018 году.