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В день присоединения Крыма к России в Благовещенске пройдет энкаунтер и соревнования скейтеров

В день присоединения Крыма к России в Благовещенске пройдет энкаунтер и соревнования скейтеров
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья начинаются празднования в честь присоединения Крымского полуострова к РФ. Начиная с 10 марта, в городе пройдет 35 мероприятий. Главным событием фестиваля станет общегородской праздник в воскресенье, 15 марта.

Праздничные мероприятия в этот день пройдут с 12:00 до 14:00. В полдень стартует митинг «Крымская весна», а в 12:15 начнется концерт. На площади ОКЦ пройдут соревнования велосипедистов и скейтеров «Экстрим весна», эстафеты для детей «Веселые старты» и энкаунтер «Крымская весна».

Для детей организуют работу площадки по аквагриму. Мастера нарисуют на лицах желающих триколор. Также будет работать площадка сдачи норм ГТО «Спортивная весна» и пройдут спортивно-тактические игры «Вежливые люди».

Сделать фотографию на память о мероприятии можно будет у фотозон «Привет Крыму из Благовещенска» и «Крым наш!». Еще одна фотозона, оформленная с использованием катамарана и палатки, будет посвящена туризму. На фестивале благовещенцы смогут посетить выставку сувениров от мастеров города, фотовыставку «Крым – 6 лет вместе», выставку рисунков «Крымские мотивы», а также выставки печатных изданий, технического творчества, оружия времен Великой Отечественной войны и морской атрибутики.

Представители студенческих отрядов Благовещенска во время праздника развернут флаг России, исполнят государственный гимн и запишут видеообращение стройотрядам Крыма. Кроме этого, пройдет молодежный флешмоб «Севастопольский вальс». Танцевать вместе с курсантами Амурского филиала морского государственного университета и представителями ассоциации пожилых людей приглашают всех желающих.

Выставки, кинопоказы, мастер-классы, лекции и исторические уроки, посвященные 6-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, будут проходить в столице Приамурья до 22 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

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#история #праздники

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    ну вас на фиг-нам хватает вечного президента

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    надо флаги "приспустить" в память о курсе рубля до тех событий

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    3 часа назад

    Крым наш!

  • Проходимец

    Проходимец
    2 часа назад

    Одного меня мутит уже при слове "Крым"?

  • full

    full
    2 часа назад

    Судя по заголовку, Крым присоединили англосаксы.

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