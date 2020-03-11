Дамира Юсупова не брали в летчики из-за плохого зрения: обзор прессы

Приамурье вошло в топ городов по количеству салонов красоты; о мечтах россиян, рассказал Никита Михалков. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Традиционно много интересного в «Моей Мадонне». Я заострил внимание на заметках о том, что Приамурье попало в десятку лидеров по количеству салонов красоты и о том, какие улицы Благовещенска будут подвергнуты капремонту. По поводу первой публикации не могу не отметить, что лидирующие позиции в количестве крассалонов подразумевают и лидерство в количестве красивых женщин. Что, собственно, и есть. По поводу второй – о капремонте улиц – тяжело вздохнул: вчера из микрорайона до центра добирался 55 минут. А что дальше будет?

Также в номере

Не смог я пропустить и ответы на «Частные вопросы» Руслану Гладышеву. Сегодня популярный теле- и радиоведущий выступает на страницах газеты в роли интервьюируемого. Узнаете, что вообще-то по образованию он математик. Представляете?! А еще узнаете, что по жизни он очень сентиментальный, чего не скажешь, когда видишь его на киноэкране, где он рассказывает, как вести себя во время пожара в кинотеатре.

А еще я не назвал материалы, подготовленные Еленой Гладышевой, Дарьей Дружининой, Анастасией Шешера, Светланой Кобыш… В общем, настройте себя на «Мою Мадонну».

Напишут же такое

«АиФ». Из местного выпуска узнаете, как попасть к губернатору, кто директор музея и когда начнутся пожары. Попутно – о том, когда к амурчанам придет голубое топливо и почему рыбы становится меньше. То есть самый широкий спектр вопросов-ответов.

Со слов Никиты Михалкова (это уже в центральном выпуске) узнаете, о чем вы мечтаете. Оказывается, о ковре-самолете, скатерти-самобранке и коньке-горбунке. Не могу полностью согласиться с Никитой Сергеевичем. А куда делась Варвара-краса? Да и опять же – царевна-лягушка? Правда, когда она царевна, а не лягушка.

Полный абзац

Но, понятно, кинорежиссер говорит по большому счету о том, что русский народ всегда мечтает о некоем чуде. И это чудо свершается буквально на наших глазах: не случайно ведь в Конституцию вносят понятие «бог» – теперь (если за поправки в Конституцию проголосуют, в чем нет никаких сомнений) официально будем на него надеяться. В еженедельнике о поправляемом основном законе страны и о боге вы встретите несколько материалов.

Но бог с ним, с богом (прости, господи). Убил меня заголовок, где крупным шрифтом написано «АфЁра» – именно так, через букву Ё. После такой грубейшей ошибки нужно разгонять всю редакцию.

Вам статья

«Комсомольскую правду» – читать-не перечитать. Узнал о том, что пилота Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле (Напомню, в августе прошлого года самолёт А321 после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. На борту было более 200 человек. Никто из них не пострадал.), не брали в летчики – у него плохое зрение. Прочитав, подумал, что, может быть, он просто из-за этого промахнулся?

Еще о том прочел, что раньше на китайских коврах по ночам проступали портреты Мао Цзэдуна. Представляете, открываете глаза (ну вдруг, бывает), а на вас со стены… А про то, чем торгуют Шнур и Сукачев, а заодно и про Троцкого – прочтите сами.

На посошок

Напоследок «Российская газета» рассказала, что депутат Госдумы Валентина Терешкова в ходе обсуждения конституционных поправок предложила отменить ограничение по президентским срокам или их обнулить. С чем, в принципе, пришедший на заседание Госдумы президент Путин согласился, но только при условии, если это поддержит Конституционный суд Российской Федерации.

Эх, Валентина Владимировна, и что ж вы такую важную поправку заявили в последний момент! А то все спорили про бога да про традиционные брачные отношения...