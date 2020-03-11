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сегодня, 08:11 74

Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков

Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков
Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Однако он попросил разъяснений Конституционного суда о законности этой поправки.

Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно действующей Конституции, он больше не имеет права баллотироваться на пост президента.

Путин во вторник, 10 марта, приехал на заседание Госдумы. Поводом стали предложения депутатов «Единой России» Александра Карелина и Валентины Терешковой. Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента. Терешкова даже попросила коллег помочь подготовить текст поправки, после чего Госдума прервала обсуждение поправок. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что голосование по предложению Терешковой можно провести только после консультации с Путиным и руководителями фракций.

Инициативу Карелина президент не поддержал, заявив, что не видит в ней необходимости. На предложение же Терешковой Путин отреагировал более благосклонно. По его словам, нельзя убирать из Конституции ограничение, запрещающее президенту избираться более двух сроков подряд. В долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена, заявил президент. Однако, по мнению Путина, возможна поправка, разрешающая ему участвовать в выборах после принятия поправок к Конституции. «В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона», – сказал Путин.

После выступления Путина депутаты одобрили поправку Терешковой: «за» проголосовали 380 народных избранников, против – 43, воздержался 1. Володин заявил, что изменения в Конституцию о президентских сроках привнесут больше стабильности. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что выборы президента в 2024 году будут конкурентными. Сам Путин не ответил по сути на вопрос о возможности участия в этих выборах, пишут «Ведомости».

Просмотров всего: 3526

#политика #российская власть

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Комментарии
Показать все (74) Обсудить на форуме
  • Nik_77

    Nik_77
    4 часа назад

    В России даже Конституцию перекраивают, чтобы ВВП еще раз (или два раза) стал президентом!

  • Аликанте

    Аликанте
    4 часа назад

    тоталитарный режим

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    4 часа назад

    Похоже это всё

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    4 часа назад

    Ох, как же тяжело расставаться с постом космического императора :-)

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    4 часа назад

    За Россию без путина

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 часа назад

    Реально страна холопов и крепостных.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 часа назад

    Nik_77В России даже Конституцию перекраивают, чтобы ВВП еще раз (или два раза) стал президентом!


    Власть ради власти.

  • Инфинити78

    Инфинити78
    4 часа назад

    Тогда, может обнулим и долги населению?.

  • full

    full
    4 часа назад

    Да дайте ему титул царя, чего мелочиться то?

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    Терешкова народную артистку получит на очередной сходке и баночку мази от мозолей на языке! Хотя решение скорее это нее. Рот дали открыть......

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 часа назад

    fullДа дайте ему титул царя, чего мелочиться то?


    Подожди до 22 апреля. Кстати 150-ти летний юбилей В. И. Ленина.

  • Бомба

    Бомба
    4 часа назад

    ---

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    4 часа назад

    inoy

    Терешкова народную артистку получит на очередной сходке и баночку мази от мозолей на языке! Хотя решение скорее это нее. Рот дали открыть......



    Да он по бумажке ответ читает. Без разницы кого б попросили.

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    4 часа назад

    ---

  • Аликанте

    Аликанте
    4 часа назад

    ---

  • Chief

    Chief
    3 часа назад

    Мдааа! Другого и ожидать было нельзя! Я "счастлив" что мои дети и внуки будут расти в маразме и деградации!

  • системник

    системник
    3 часа назад

    Это ограничение надо убрать совсем. Не нравится не голосуйте. Он сам себя не назначает, его выбирают.

  • White Wolf

    White Wolf
    3 часа назад

    Ради этого и затевалась вся история с поправками, и подачки все, чтобы пипл принял участие в голосовании.

  • Б-29

    Б-29
    3 часа назад

    Ну наконец то! Ура!!!

  • Мы Все

    Мы Все
    3 часа назад

    Путин правит Россией уже дольше Брежнева и Рюрика, Бориса Годунова и Александра Невского, княгини Ольги и Святослава, Ивана Калиты, Андрея Боголюбского и Владимира Мономаха! И еще 200 сотен правителей России.

  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    Иван Грозный правил 51 год

  • Mr.Zorg

    Mr.Zorg
    3 часа назад

    Боже, Царя храни!

    Сильный, державный,

    Царствуй на славу, на славу намъ!

    Царствуй на страхъ врагамъ,

    Царь православный!

    Боже, Царя храни!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    только КПРФ голосовала против, остальные(включая Лдпр)- одобрямс....

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Мы Все

    Путин правит Россией уже дольше Брежнева и Рюрика, Бориса Годунова и Александра Невского, княгини Ольги и Святослава, Ивана Калиты, Андрея Боголюбского и Владимира Мономаха! И еще 200 сотен правителей России.



    И будет ещё править дольше всех них вместе взятых.

  • Швейк

    Швейк
    3 часа назад

    Наконец то проясняется, для чего этот БАЛАГАН устроен.

  • Швейк

    Швейк
    3 часа назад

    Заголовок - ЖЕСТЬ!!!: ПУТИН ОДОБРИЛ ПОПРАВКУ ОБ ОБНУЛЕНИИ СВОИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СРОКОВ

    Самое ТОЧНОЕ определение!!!

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Ну было-бы смешно от того, что говорит одно, а принимает решение противоположное, еслиб это было всего лишь роль президента в экранизации х/фильма. Но это худшая реальность.

  • invv

    invv
    3 часа назад



    Швейк , сегодня, 09:23

    Наконец то проясняется, для чего этот БАЛАГАН устроен.



    А что, кто-то сомневался? Те, кто думает, сразу поняли цель всего этого действа.

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Готовимся к "стабильности" до 2036 года...

    Только вдумайтесь в эти цифры...

    Слов нет...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    теперь осталось ввести обязательную явку (выходной то оплачиваемый дали), не пришел-не оплатили...ну а "считать" у нас умеют..

  • Проходимец

    Проходимец
    2 часа назад

    Шла бы Терешкова уже на пенсию, понятно, что ей это написали на бумажке. Не знают уже кого еще вытащить из советского музея. Карелин - очередной спортсмен в госдуме...

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    Чёто не могу посчитать - Брежнева уже обошел или ещё только догоняет?

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    ну зачем совесть терять перед смертью?была легендой-стала куклой

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Терешкова славилась своей упортостью и там, где это нужно ей цены нет. А вот попала в стаю едросовскую и втемяшила в голову едросовское все негативное и её упоротость ее-же обесславила.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    хотя бы в этот раз без крови решили провернуть

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    2 часа назад

    Хотел бы уйти, да грехи не дают. Вот основная проблема несменяемости власти начиная от алкаша-Ельцина, власть они узурпировали незаконным и обманным путем и дальше этот ком преступлений и воровства только рос. Как тут уйдешь, а ну придут те кто этот клубок начнет разматывать. Так что без конца и до конца.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Теперь можно не беспокоиться о смене власти после 2024 года.

    Красота! Жизнь прекрасна!

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    барыги будут рады

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Это да

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Всякий ли мальчик право имеет? И трогать, и дотронутся. А если иезуиты в пещере той. Тёмной-претёмной. Наложили печать Ту. И на темень головы твоей печать-руки наложили?

  • full

    full
    1 час назад

    Меня не покидает чувство, что над нами ставят некий психологический опыт... Ну, как хозяин собаки, который вытаскивает изо рта ротвейлера кость... Я понимаю, что адреналин и все такое, но ведь может реально плохо кончиться.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Зато можно теперь смело поставить знак равенства ПУТИН = ВРУН, это теперь синонимы. Что про пенсию он в грудь себя колотил при мне никогда, что конституцию тоже, что перзидетские сроки тоже трогать не будет.

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    А у меня какое-то чувство, что на меня ушат с дерьмом вылили.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Эх лучше бы пил и курил, давно б уже мухожукнулся

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    full Меня не покидает чувство, что над нами ставят некий психологический опыт... Ну, как хозяин собаки, который вытаскивает изо рта ротвейлера кость... Я понимаю, что адреналин и все такое, но ведь может реально плохо кончиться.


    так они уже сто раз доказали, что "плохо" не кончится- народец то, на любой в него плевок, молчит, пассивничает, боится. Сейчас побурлят и заткнуться, до нового "кризиса".

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ЕслиДобрыйТыЗато можно теперь смело поставить знак равенства ПУТИН = ВРУН, это теперь синонимы. Что про пенсию он в грудь себя колотил при мне никогда, что конституцию тоже, что перзидетские сроки тоже трогать не будет.


    неужели только теперь!? Т.е. всей лжи , что за 20 лет правления накопилось, было для этого мало!?

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    alex 3

    ЕслиДобрыйТы

    Зато можно теперь смело поставить знак равенства ПУТИН = ВРУН, это теперь синонимы. Что про пенсию он в грудь себя колотил при мне никогда, что конституцию тоже, что перзидетские сроки тоже трогать не будет.



    неужели только теперь!? Т.е. всей лжи , что за 20 лет правления накопилось, было для этого мало!?



    Да нет конечно, уже давно. Просто человеческая память такая штука, что помнит хорошо последнее, а тут просто зашкаливает от наглости и безпринципности, просто даже опомнится не дают, подостыть что ли, тебе уже как следующее ведро кипятка на бошку выливают или помоев как выразились выше...

  • Папа Стьюи

    Папа Стьюи
    1 час назад

    Наконец то. А то я уже переживать начал зачем этот спектакль с поправками устроили. И кстати митингов-протестов никаких не будет, в связи с короновирусом. Все идет по плану. Работайте, братья (с)

  • invv

    invv
    1 час назад



    ЕслиДобрыйТы , сегодня, 11:21

    alex 3

    ЕслиДобрыйТы




    Зато можно теперь смело поставить знак равенства ПУТИН = ВРУН, это теперь синонимы. Что про пенсию он в грудь себя колотил при мне никогда, что конституцию тоже, что перзидетские сроки тоже трогать не будет.



    неужели только теперь!? Т.е. всей лжи , что за 20 лет правления накопилось, было для этого мало!?

    Да нет конечно, уже давно. Просто человеческая память такая штука, что помнит хорошо последнее, а тут просто зашкаливает от наглости и безпринципности, просто даже опомнится не дают, подостыть что ли, тебе уже как следующее ведро кипятка на бошку выливают или помоев как выразились выше...



    ++++++++++++++

  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Это уже крайняя деградация и Путина и нынешней системы власти. Нужно идти на это голосование и голосовать только "против" А затем инициировать импичмент Путина. Если конечно идти мирным путем. Иначе мы идем уже к Красной революции.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    ЕслиДобрыйТы

    Зато можно теперь смело поставить знак равенства ПУТИН = ВРУН, это теперь синонимы. Что про пенсию он в грудь себя колотил при мне никогда, что конституцию тоже, что перзидетские сроки тоже трогать не будет.



    Он уже и сам понимает, что его словам уже никто не верит.. И дальше продолжит обманывать людей, это он умеет

  • Mr.Zorg

    Mr.Zorg
    1 час назад

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Max412

    Это уже крайняя деградация и Путина и нынешней системы власти. Нужно идти на это голосование и голосовать только "против" А затем инициировать импичмент Путина. Если конечно идти мирным путем. Иначе мы идем уже к Красной революции.



    Совершенно неважно, кто и как будет голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса. 146%

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    Конституция теперь становится все больше похожа на бумажку, которой можно подтереться. Эта шайка творит что хочет, хочу обнулю, хочу крепостное право введу. Как сказал один знакомый американец - "в вашей стране в демократической системе явно пошло что-то не так"(

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Александр Удалов поделился ссылкой.



    https://www.youtube.com/watch?v=cPq9vEHQtuk

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    Комментарии

    Владимир Марковских Народ то ведь не против, это Навальный плохому учит, а народу то че лиш бы не было войны. Ишь что удумали, Путин им не нравиться, да он вам как отец родной, отцы с детьми так не возюкаются, даже великие люди как Зю ,Жирик, Гундяй, Рамзан и другие челобитные люди подхватили идею вознесения в лики святых борцов за многострадальный народ. Слава возрождению монархии.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    58 минут назад



    Можно пофантазировать про недалекое будущее России.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    55 минут назад

    ПУТИН. ПЕРЕЗАГРУЗКА 2020.

  • Max412

    Max412
    54 минуты назад

    Б-29

    Max412

    Это уже крайняя деградация и Путина и нынешней системы власти. Нужно идти на это голосование и голосовать только "против" А затем инициировать импичмент Путина. Если конечно идти мирным путем. Иначе мы идем уже к Красной революции.



    Совершенно неважно, кто и как будет голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса. 146%



    Это только половина правды, на которой едет уже 20 лет нынешний режим. Кто будет с вами считаться если Вы даже на выборы не хотите прийти. Если вы на выборы в свой выходной не хотите прийти, то глупо ждать что вы пойдете на барикады. Значит с вашего молчаливого согласия можно делать всё что угодно.

  • Аликанте

    Аликанте
    49 минут назад

    ой да щас будут ныть что голосовать не за кого-борцуны

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    38 минут назад

    Аликантетоталитарный режим


    И твоя партия выступила в поддержку.Кроме того,ВВЖ предложил отменить с 2024 года всенародные выборы президента.По его мнению выбирать имеет право лишь "илита".

  • Аликанте

    Аликанте
    36 минут назад

    нет у нас своей партии-голосуем как хотим-и в отличии от некоторых на выборы ходим

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    33 минуты назад

    Аликантенет у нас своей партии-голосуем как хотим-и в отличии от некоторых на выборы ходим


    Лжешь,многоникий поклонник лдпр.

  • Аликанте

    Аликанте
    31 минута назад

    отныне голосовать будем за Коммунистов России-запиши и запомни

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    30 минут назад

    Аликантеотныне голосовать будем за Коммунистов России-запиши и запомни


    Снова лжешь.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    28 минут назад

    Cемен Васильевич А.И твоя партия выступила в поддержку.Кроме того,ВВЖ предложил отменить с 2024 года всенародные выборы президента.По его мнению выбирать имеет право лишь "илита".


    Вполне возможный исход. ЛДПР и коммуняки давно стали подстилками ЕдРоссни и играют роль безлимитных политических проституток. Как царь скажет - в такую позу и встанут...

  • Aleksei

    Aleksei
    22 минуты назад

    ЕслиДобрыйТы

    alex 3

    ЕслиДобрыйТы

    Зато можно теперь смело поставить знак равенства ПУТИН = ВРУН, это теперь синонимы. Что про пенсию он в грудь себя колотил при мне никогда, что конституцию тоже, что перзидетские сроки тоже трогать не будет.



    неужели только теперь!? Т.е. всей лжи , что за 20 лет правления накопилось, было для этого мало!?


    Да нет конечно, уже давно. Просто человеческая память такая штука, что помнит хорошо последнее, а тут просто зашкаливает от наглости и безпринципности, просто даже опомнится не дают, подостыть что ли, тебе уже как следующее ведро кипятка на бошку выливают или помоев как выразились выше...



    Да... Не так уж давно прозвучавший ответ пенсионерке,как прожить на пенсию в 10800 руб.в месяц? Не в час, или день, а в месяц! У меня не высокая, а есть и больше. Так при их зарплате, а у кого и выше эти 10800 руб. -это наверное в минуту. А тут опять радостная новость..

  • Аликанте

    Аликанте
    22 минуты назад

    вы Семён сюда поругаться приходите без одной идеи в голове

  • OT

    OT
    22 минуты назад

    Со времени Ельцина все так и разбалансировывает все в стране. Никаким балансом и не пахнет. Все в стране что принято считать создано - это все на воровстве народа создано. Какой это баланс? Это просто грабеж обернутый в лживую экономику под названием рыночно-монетарная. Впарил в мозги людям такое и балансом ложь подкрепляют. А людям жить хочется по человечески т.е. у людей востребованность на свои права ныне как никогда объединяет против власти и центром её конечно видят Путина. А этот Путин уже понимает что приходит пора за все отвечать.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    20 минут назад

    Не нойте, не засовывайте языки в задницу, идите и голусуйте 22 апреля против поправок.

  • Tуман

    Tуман
    18 минут назад

    fidel castro rus

    Не нойте, не засовывайте языки в задницу, идите и голусуйте 22 апреля против поправок.



    Ты дурачок что ли? Хоть заголосуйся, Путин вечно будет править

  • ay

    ay
    16 минут назад

    Ничо не вечно под Луной.

  • Аликанте

    Аликанте
    15 минут назад

    НИ ОДНОГО ГОЛОСА ПАРЛАМЕНТСКИМ ПАРТИЯМ!

  • Allgemeine

    Allgemeine
    13 минут назад

    ayНичо не вечно под Луной.


    Кроме диктатуры. Что царек, что совок, что современность... Даже взржанул, вспомнив, как всего полсотни лет назад у руля стоял эпичный маразматик Брежнев, дружки которого набивали карманы себе, порой, похлеще едроссов.

  • ay

    ay
    7 минут назад

    ОБХСС спал? Брежневские дружки все тырили? Мафия, конеч, появлялась какая-то. Но бабло тратить было решительно негде. Даже в Арагви. Даже на оркестры.

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