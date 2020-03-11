Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков

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Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Однако он попросил разъяснений Конституционного суда о законности этой поправки.

Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно действующей Конституции, он больше не имеет права баллотироваться на пост президента.

Путин во вторник, 10 марта, приехал на заседание Госдумы. Поводом стали предложения депутатов «Единой России» Александра Карелина и Валентины Терешковой. Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента. Терешкова даже попросила коллег помочь подготовить текст поправки, после чего Госдума прервала обсуждение поправок. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что голосование по предложению Терешковой можно провести только после консультации с Путиным и руководителями фракций.

Инициативу Карелина президент не поддержал, заявив, что не видит в ней необходимости. На предложение же Терешковой Путин отреагировал более благосклонно. По его словам, нельзя убирать из Конституции ограничение, запрещающее президенту избираться более двух сроков подряд. В долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена, заявил президент. Однако, по мнению Путина, возможна поправка, разрешающая ему участвовать в выборах после принятия поправок к Конституции. «В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона», – сказал Путин.

После выступления Путина депутаты одобрили поправку Терешковой: «за» проголосовали 380 народных избранников, против – 43, воздержался 1. Володин заявил, что изменения в Конституцию о президентских сроках привнесут больше стабильности. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что выборы президента в 2024 году будут конкурентными. Сам Путин не ответил по сути на вопрос о возможности участия в этих выборах, пишут «Ведомости».