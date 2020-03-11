Выбор читателей за 10 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 10 марта.

На прошедшей неделе в аэропорту Благовещенска выявлен ребенок с признаками инфекционного заболевания. Симптомы болезни у несовершеннолетнего гражданина России выявили на пункте санитарно-карантинного контроля.

С 6 по 9 марта на территории Благовещенска и Благовещенского района проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель!» Сотрудники Госавтоинспекции выявили 905 нарушений правил дорожного движения.

Многие благовещенцы переживали, что в первый рабочий день недели ситуация на дорогах будет хуже, чем в субботу, когда закрыли путепровод на Загородной. Однако серьезных проблем при проезде из микрорайона в центр не возникло. Об этом Амур.инфо рассказали люди, которые ехали утром в центр по трем разным направлениям.

2 марта Олег Васильев официально заступил на должность председателя Амурского областного суда. Он сменил Сергея Семенова, который в течение 20 лет занимал эту должность. В программе «Простые вопросы» Олег Васильев рассказал, какой серьезный отбор проходит кандидат, желающий стать судьей и почему областной и городской суды считаются одними из лучших в России.