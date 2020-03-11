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сегодня, 07:30 1

Для борьбы с паводками в Приамурье сформируют противоразмывные поезда

Для борьбы с паводками в Приамурье сформируют противоразмывные поезда
Фото: pixabay.com

Забайкальская железная дорога для борьбы с паводками и ливневыми водами сформирует 22 противоразмывных поезда. Из них 13 – в Забайкальском крае, 9 – в Амурской области.

В состав поездов войдут вагоны и платформы, груженные щебнем, камнем, шпалами и прочими материалами, предназначенными для укрепления земляного полотна, а также со специальными инструментами и оборудованием.

В настоящее время в рамках противопаводковых мероприятий работники дистанций пути проводят обследование и очистку от снега и льда водопропускных труб, водоотводных канав, лотков, кюветов и опор мостов. Организован постоянный мониторинг состояния русел рек. Определены и взяты под особый контроль опасные места, где возможны подмывы и деформации земляного полотна.

В локомотивных депо проводятся технические занятия с поездными бригадами по действиям в случаях обнаружения размывов пути паводковыми водами, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов в период паводков на ЗабЖД созданы оперативные штабы, организовано взаимодействие с региональными органами власти и территориальными структурами МЧС.

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#транспорт

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Комментарии
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  • harbinets

    harbinets
    2 часа назад

    Я думаю, все это нужно даже не Путину, а тому окружению, которое очень хорошо себя при нем чувствует и может все потерять с его уходом...

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