Гороскоп 11 марта: Овны отдадутся любви, а Скорпионов ждет приятная компания

Восход Солнца: 06:51

Заход Солнца: 18:28

Солнце в Рыбах.

Овен. День благоприятен для любви. Забудьте о всяких досадных мелочах и неприятностях. Отдавайтесь любви целиком, наслаждайтесь каждой минутой, ведь таких мгновений не слишком много в жизни. Многим Овнам удастся реализовать себя как миротворца, проявить в полной мере свои ценные качества: сострадание, сочувствие, преданность, бескорыстное служение ближнему.

Телец. День благоприятных контактов, путешествий и новых впечатлений. Не исключено, что Вам удастся завязать дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких или старых знакомых. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет Вам на пользу.

Близнецы. День благоприятен для коммерческой деятельности. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии Вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и тонкая дипломатия заставят партнеров пойти на сотрудничество. Вторая половина дня принесет потерю энергии и стремление к наслаждениям.

Рак. Один из самых благоприятных дней, когда возможна материализация всего позитивного, что накопилось за предыдущую неделю. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние находятся на высоком уровне. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Профессиональная деятельность потребует нового взгляда на привычные обязанности, необычных решений, нетрадиционного подхода.

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Лев. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь травм. Велика опасность обмана, иллюзий, предательства. Нельзя стричь ногти и волосы, делать операцию, употреблять алкогольные напитки. Обратите особое внимание на здоровье детей.

Дева. День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Вы настолько погрузитесь в личные проблемы, что не будете обращать внимания на окружающих. Не все будет ладиться и дома, и на работе. Вашим домашним захочется, чтобы Вы больше времени проводили с ними. Ван нужно критично оценить свои поступки.

Весы. Сегодня жизненный потенциал начинает повышаться, что благоприятно скажется на общении у женщин-Весов. Вас будут замечать повсюду, где бы Вы ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают Вас центром любой компании. Отношения с близким человеком будут гармоничны и доверительны. Мужчинам-Весам следует приближать к себе только достойных своего внимания людей, иначе вероятны затруднения в делах. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья.

Скорпион. Звезды предвещают успех в любовных делах и улучшение обстановки в семье, если Вы сможете обойти скрытые ловушки. Женщинам-Скорпионам звезды обещают новые интересные знакомства. Приятное общество и веселье помогут Вам на время отвлечься от тяжелого груза забот.

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Стрелец. День несет неожиданные повороты, поэтому не принимайте никаких важных решений. В общении с начальством и коллегами сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию. Обстановка на работе сегодня не слишком благоприятна. Опасайтесь сплетен и клеветы.

Козерог. День несет двойственную характеристику. Ваши активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Главное — не упустить свой шанс. Отношения с близкими и друзьями складываются не слишком удачно. Вероятно, обманы, клевета или недопонимание будут мешать духовному прогрессу, коллективным действиям или творчеству.

Водолей. Неблагоприятный день для начала любого важного дела, использования информации. Общение и контакты несут обманчивые надежды и разочарования в партнерах. Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое испортит настроение. Возможны нервные срывы. Эмоциональная нестабильность не будет способствовать взаимопониманию у влюбленных. Умейте справляться со своими эмоциями и критично относиться к своим недостаткам.

Рыбы. День пройдет под знаком мудрости, незыблемости, справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Следует жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких и старых знакомых.

Астролог: Вальдемар Небоходцев