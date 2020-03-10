Хэйхэ возвращается к нормальной жизни на фоне ограничений из-за коронавируса

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В городском округе Хэйхэ восстановили работу сети быстрого питания и сервисы курьерской доставки. Ранее рестораны в Хэйхэ были закрыты, а курьеры работали с серьезными ограничениями в связи с введением наивысшего уровня реагирования на ЧС из-за коронавируса.

Восстановили работу рестораны быстрого питания KFC и Dicos на центральной пешеходной улице города, а также курьерские сервисы доставки еды Eleme и Meituan. Также разрешена деятельность компаний интернет-торговли и логистических компаний, гостиниц с количеством койко-мест, превышающим 40, деятельность ИП, в том числе прачечных, автомоек, ремонтных мастерских и компаний, оказывающих услуги на дому.

Для восстановления работы помещения предприятий должны дезинфицироваться, например 75 % растровом спирта, а также регулярно проветриваться. Кроме того, все работники обязаны носить защитные маски, регулярно и тщательно мыть руки. Перед началом работы у всех работников обязательно проверяют температуру, и в случае наличия симптомов простуды или кашля их не должны допускать до работы.

Власти Хэйхэ обязывают всех жителей городского округа регистрироваться на специальной платформе в WeChat, чтобы получить «индивидуальный номер здоровья провинции Хэйлунцзян», позволяющий идентифицировать каждого человека при проверках властей и карантинных органов в рамках мер по борьбе с коронавирусом, пишет Biang.ru.