Какие женщины проявили интерес к конкурсу «Лидеры России. Политика»

Доля женщин среди зарегистрировавшихся для участия во всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика» на 8 марта составила 15,4 %. Из числа женщин-участниц конкурса 5,1 % зарегистрировались от Дальневосточного федерального округа.

По остальным макрорегионам показатели следующие: 31,8 % – от Центрального федерального округа, 17,1 % – от Приволжского федерального округа, 12,2 % – от Сибирского федерального округа, 11,1 % – от Северо-Западного федерального округа, 10,6 % – от Уральского федерального округа, 8,8 % – от Южного федерального округа, 3,3 % – от Северо-Кавказского федерального округа. При регистрации участникам предлагается указать тот округ, в котором они рассчитывают получить наибольшую поддержку граждан и/или принести пользу населению.

Почти половине (48,7 %) женщин, зарегистрировавшихся на конкурс, от 30 до 40 лет. Возрастную категорию 40-50 лет представляют 23,6 % участниц конкурса, а старше 50 лет – 5,6 %. Женщины моложе 30 лет составляют 22,1 % от общего числа потенциальных участниц. Участвовать в конкурсе могут граждане в возрасте от 21 до 55 лет включительно.

Более половины зарегистрировавшихся для участия в конкурсе женщин окончили магистратуру или специалитет (51,2 %), у 17,5 % имеется диплом бакалавра, а 16,7 % получили два и более высших образований. Среднее профессиональное образование имеют 6,3 % участниц, 5 % являются кандидатами наук, а 0,6 % – докторами наук. Кроме того, 2,7 % при регистрации указали, что имеют высшее образование со степенью МВА. Условием участия в конкурсе является наличие среднего профессионального или высшего образования, включая бакалавриат.

По уровню должности 33,6 % зарегистрировавшихся для участия в конкурсе женщин работают специалистами, 22,1 % – руководителями среднего звена, 21,8 % – топ-менеджерами, 11,7 % осуществляют линейное или функциональное руководство, 8,5 % трудятся на себя, а 2,3 % являются рабочими.

Наставник конкурса, заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая напомнила, что «в современном мире женщина и мужчина в равной степени могут быть высокопрофессиональны, творчески успешны и конкурентоспособны», поэтому «для женщин есть актуальная созидательная повестка и возможность для деятельного участия в настоящем и будущем России».

«Современная политика России – о людях и для людей, о великом историческом наследии и процветании России, о достижениях прошлого и науке будущего, о защите семьи и воспитании детей. У женщины есть привилегия – быть матерью, олицетворять доброту и заботу. Участие женщины в политике, при ее желании и компетентности, конечно, обеспечивает в том числе такую гармонию и привносит важные качества в принятие решений», – цитирует Яровую пресс-служба конкурса «Лидеры России. Политика».

«Пусть вдохновение, мудрость и неравнодушие дадут вам смелость и желание участвовать в конкурсе. Пусть ваш личный успех станет успехом России!» – напутствовала она участниц.

Член наблюдательного совета конкурса, депутат Государственной думы V, VI и VII созывов Светлана Журова призвала девушек и женщин активно участвовать в конкурсе «Лидеры России. Политика», поскольку женщины-лидеры в социальной политике необходимы стране.

«Когда я приезжаю к своим избирателям, я вижу: зачастую не экономика, а человеческие, ежедневные заботы и проблемы, с которыми так или иначе сталкивается человек и в решении которых просит о помощи, становятся самыми важными. И очень часто с этими проблемами могут справиться только женщины. Поэтому обязательно должны быть лидеры в социальных направлениях, которые станут политическими лидерами и поведут за собой, будут помогать людям и будут суперпрофессионалами в своей области», – подчеркнула Журова.

Для российских женщин участие в конкурсе – это «настоящее окно возможностей», поскольку они «получают шанс доказать свою эффективность в проделанной работе и быть услышанными наверху», считает глава Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, которая сама зарегистрировалась в качестве участницы.

«Женщины в политике важны, ведь политическая жизнь не однополярна: кто, как не женщина, должен бороться за достойную социальную поддержку семьям и соблюдение женских прав на работе», – считает она.

Конкурс «Лидеры России. Политика» проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).

После того как участник завершил регистрацию и выполнил все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте конкурса публикуется информация о нем, появляется возможность его поддержать.

Регистрация и подробная информация о проекте – на сайте политическиелидеры.рф.