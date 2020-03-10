В Амурской области выросли цены на бензин

В Амурской области УФАС продолжает еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты. Как сообщило ведомство на своем сайте, был зафиксирован очередной рост цен.

За отчетную неделю, со 2 по 8 марта, оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 1,27 %, а у другого поставщика оптовая цена выросла на 0,89 %. На бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков цена повысилась на 2,05 %, у другого – на 0,85 %.

Согласно проведенному анализу розничных цен, за период со 2 по 8 марта розничные цены на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысились на 0,7 %. На бензин марки А-95 цена повысилась на 0,6 %. Цена на дизельное топливо (зимнее) у одного из поставщиков повысилась на 0,6 %.

Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и дизельное топливо (зимнее) по состоянию на 10 марта

А-80 АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо (зимнее) Субъект 1* 41,26 44,37 47,02 50,20 Субъект 2* - 44,65 47,20 50,85

* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу