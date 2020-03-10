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10марта
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сегодня, 19:20 10

В Амурской области выросли цены на бензин

В Амурской области выросли цены на бензин
Фото: pixabay.com

В Амурской области УФАС продолжает еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты. Как сообщило ведомство на своем сайте, был зафиксирован очередной рост цен.

За отчетную неделю, со 2 по 8 марта, оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 1,27 %, а у другого поставщика оптовая цена выросла на 0,89 %. На бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков цена повысилась на 2,05 %, у другого – на 0,85 %.

Согласно проведенному анализу розничных цен, за период со 2 по 8 марта розничные цены на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысились на 0,7 %. На бензин марки А-95 цена повысилась на 0,6 %. Цена на дизельное топливо (зимнее) у одного из поставщиков повысилась на 0,6 %.

Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и дизельное топливо (зимнее) по состоянию на 10 марта

А-80 АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо (зимнее)
Субъект 1* 41,26 44,37 47,02 50,20
Субъект 2* - 44,65 47,20 50,85

* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • ЛисНик

    ЛисНик
    1 час назад

    А чего цены-то растут? Нефть-то дешевеет...

  • mm_Юлия Комова

    mm_Юлия Комова
    57 минут назад

    Сейчас многие жалуются, что денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы...

    Зарабатывать 10-15 тыcяч в дeнь можно легко, сoвеpшeннo без oпытa, надо только мeста знать.

    Если кому интeреснo, вот сайт http://modclick.xyz/tds/80208

  • Терминатор

    Терминатор
    42 минуты назад

    Ну не твари?!

  • Аликанте

    Аликанте
    24 минуты назад

    Депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    22 минуты назад

    какие вопросы неприличные задаете )))

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    14 минут назад

    Да здравствует вечный вОЛОДЯ

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    12 минут назад

    Аликанте

    Депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.



    Старушка давно уже в космическом пространстве. Позор советской космонавтики.

  • Аликанте

    Аликанте
    10 минут назад

    «Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства», — сказала она на пленарном заседании Госдумы.

    Терешкова обратилась к депутатам с просьбой поддержать ее инициативу «по сути и по смыслу» и «помочь юридически сформулировать необходимую поправку».

    «Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена — а я думаю, что она будет оформлена — фракция “Единая Россия”, несомненно, будет ее поддерживать», — заявил, в свою очередь, лидер думской фракции «ЕР» Сергей Неверов.

  • Аликанте

    Аликанте
    9 минут назад

    Депутат Александр Карелин заявил, что внесет поправку о выборах в Государственную Думу в связи с наделением парламента новыми полномочиями при изменении Конституции.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 минута назад

    АликантеДепутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.


    Да ладно.Вот глава фракции ЛДПР полностью поддерживает поправки в Конституцию и предложил отменить выборы президента народом.Пусть выбирает,мол,госсовет.Илита.Типа,нечего холопам выбирать,они илита и сами решат-кого им надо!

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