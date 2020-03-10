В Амурской области выросли цены на бензин
В Амурской области УФАС продолжает еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты. Как сообщило ведомство на своем сайте, был зафиксирован очередной рост цен.
За отчетную неделю, со 2 по 8 марта, оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 1,27 %, а у другого поставщика оптовая цена выросла на 0,89 %. На бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков цена повысилась на 2,05 %, у другого – на 0,85 %.
Согласно проведенному анализу розничных цен, за период со 2 по 8 марта розничные цены на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысились на 0,7 %. На бензин марки А-95 цена повысилась на 0,6 %. Цена на дизельное топливо (зимнее) у одного из поставщиков повысилась на 0,6 %.
Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и дизельное топливо (зимнее) по состоянию на 10 марта
|А-80
|АИ-92
|АИ-95
|Дизельное топливо (зимнее)
|Субъект 1*
|41,26
|44,37
|47,02
|50,20
|Субъект 2*
|-
|44,65
|47,20
|50,85
* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу
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