Глава Приамурья взял на особый контроль подготовку к пожароопасному сезону

В Амурской области стартовали проверки готовности ﻿населенных пунктов к пожароопасному сезону. О степени готовности муниципалитетов губернатору региона доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский на заседании правительства.

«В рамках подготовки к пожароопасному периоду на территориях муниципалитетов будут обновляться противопожарные полосы вокруг населенных пунктов, окашиваться опасные участки, проводиться профотжиги и ликвидироваться несанкционированные свалки и бесхозные строения. В соответствии с представленными сведениями всего запланирована очистка на 12 465 "опасных участках", на данный момент работы проведены на 9 302 участках, что составляет 74,6 % от всех запланированных мероприятий», – сообщил Алексей Венглинский.

По словам министра, в настоящий момент работы завершены на территориях города Тында и Тындинского района. Выше среднеобластного показателя (74,4 %) проведены работы на следующих территориях: Благовещенск (95,1 %), Белогорск (84,3 %), Зея (82,1 %), Прогресс (81,2 %), Октябрьский (89 %), Зейский (84,1 %), Серышевский (83,2 %) районы. Низкий процент выполнения работ по очистке участков на сегодняшний день наблюдается в Селемджинском, Магдагачинском, Михайловском, Белогорском, Благовещенском и Тамбовском районах.

Со 2 марта специалистами Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности проводятся проверки населенных пунктов по подготовке к пожароопасному сезону. Специалисты уже проверили Архаринский, Белогорский, Свободненский районы и Райчихинск.

Во многих населенных пунктах профилактические мероприятия на подступах к поселкам проведены слабо. Большие площади с травянистой растительностью примыкают вплотную к строениям жилого сектора, а имеющиеся минерализованные полосы не обеспечат полноценную защиту населенных пунктов.

Меньше всего оказались готовы Селемджинский и Магдагачинский районы, однако главы этих районов пояснили, что сейчас работу затрудняет снежный покров, и заверили губернатора и присутствующих в том, что как только начнет таять снег, работы будут проведены максимально оперативно, в том числе – с привлечением тяжелой техники, и к началу опасного сезона все населенные пункты будут готовы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор поручил главам муниципалитетов отнестись к подготовке своих населенных пунктов к пожароопасному сезону с максимальной ответственностью.

«Понятно, что есть объективные причины, во многих муниципалитетах осенью не удалось провести полный объем работ из-за переувлажнения почвы. Тяжелая техника увязала в грунте, отжигать было невозможно, так как сырая трава не горит. Поэтому сейчас мы должны приложить максимум усилий, и даже больше, чтобы пожароопасный сезон прошел в Приамурье с минимальным ущербом для лесов и нулевым для населенных пунктов. Этот вопрос я беру на особый контроль, о ситуации по области министр будет докладывать еженедельно», – подчеркнул Василий Орлов.