В Белогорске начали устранять нелегальные свалки

Фото: администрация Белогорска

Весенняя уборка несанкционированных свалок началась в Белогорске. Начать вывоз нелегального мусора позволили погодные условия.

Первая в списке – свалка от улицы Матросской, район нефтебазы, до переулка Краснобульварного. «С 4 марта было вывезено уже более 960 кубометров мусора, – рассказал специалист управления ЖКХ администрации Белогорска Игорь Постников. – В планах на 2020 год избавить Белогорск от не менее чем 10 тысяч кубометров отходов. Борьба с нелегальными свалками в городе идет уже давно. В последнее время их становится меньше, но есть места, где наши усилия оказываются тщетными. Поверхностного мусора очень много, специалисты будут работать до позднего вечера».

После того как оттает грунт, начнутся работы по устранению несанкционированной свалки и в микрорайоне Сосновка. Она находится по адресу: 1-я Рабочая, 40.

«На протяжении уже многих лет мы ведем борьбу за чистоту в этом месте. Но жители как мусорили, так и продолжают, – добавил Игорь Постников. – Несанкционированные свалки планируется убрать не только из микрорайона Сосновка, но и из микрорайонов Амурсельмаш, Мелькомбинат и других районов».

В целом за последние 10 лет с территории города было вывезено более 60 тысяч кубометров несанкционированных свалок. За 2019 год было убрано более 8 тысяч кубометров несанкционированных свалок.

Об обнаружении или возникновении несанкционированной свалки белогорцы могут сообщить на официальном сайте белогорск.рф в спецразделе «ЖКХ-Контроль», информирует пресс-служба администрации Белогорска.