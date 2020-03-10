Амурские полицейские получили 77 патрульных автомобилей

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Амурскую область поступили 77 патрульных машин с повышенными скоростными характеристиками и проходимостью. Это 54 автомобиля Škoda Octavia и 23 автомобиля «УАЗ-Патриот». 10 марта транспорт передали сотрудникам ГИБДД.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил личный состав ГИБДД с получением новых автомобилей.

«Машины поставлены в регион в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". По этому проекту мы работаем второй год. В 2020 году пройдет ремонт 17,5 километра дорог в Благовещенской агломерации. Совокупно более одного миллиарда рублей мы направим на развитие дорожно-уличной сети. Также в этом году стартует начало работ на крупных дорожных объектах: строительство моста через Зею в Благовещенске, восстановление путепровода в Свободном и возведение нового в Новобурейском. Готовим проектную документацию еще по ряду крупных объектов. В графике идет строительство автодороги Благовещенск – Свободный, ведутся работы на федеральной дороге "Лена"», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

По его словам, самое пристальное внимание сегодня обращено на обеспечение безопасности дорожного движения. Этому направлению посвящены различные мероприятия, в частности, обучение детей поведению на проезжей части (для этого стоятся специальные автогородки). Кроме того, речь идет о внедрении системы видеофиксации.

«Также очень важно, чтобы все наши дорожные службы, ГИБДД были укомплектованы современной и качественной техникой. 77 автомобилей, которые получают сегодня амурские экипажи, укомплектованы в соответствии с современными требованиями. В них есть системы видеофиксации, медицинские модули. Уверен, все принимаемые меры помогут сделать дороги безопаснее, снизить аварийность и смертность», – подчеркнул Василий Орлов.

В завершение церемонии новые автомобили отправились по районам Амурской области.

Фото: amurobl.ru